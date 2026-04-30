「這國家」急賣590公斤黃金套現！背後內幕一次看

馬拉威準備銀行將出售590公斤黃金套現，所得資金將用於支付燃料、藥品與肥料等關鍵進口項目。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價居高不下，一些國家已遭受了嚴重的能源危機，非洲國家馬拉威的央行「馬拉威準備銀行」（Reserve Bank of Malawi、RBM）表示，將透過出售590公斤黃金籌資約7800萬美元（約24.8億元新台幣），而出售所得資金將用於支付燃料、藥品與肥料等關鍵進口項目。

RBM發言人班達（Boston Maliketi Banda）週一（27日）指出，該筆交易已接近完成，預計數日內可正式敲定，班達以商業協議為由，拒絕透露買方身分。

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他說明，這批黃金是透過RBM旗下子公司「出口發展基金」（Export Development Fund）向本地礦工收購而來。完成此次出售後，RBM目前仍持有69公斤來自小規模礦工的黃金。RBM表示，未來將持續向小規模礦工購買黃金，以重建儲備水位。

不過班達強調，馬拉威存放於國際儲備中的黃金並未出售，且仍安全存放於紐約聯邦準備銀行。班達表示，馬拉威的國際黃金儲備價值約 6100 萬美元（約19.4億元新台幣）。

馬拉威資訊與通訊科技部長納馬隆巴（Shadric Namalomba）上週曾表示，本次出售黃金所得中的3000萬美元（約9.54億元新台幣）將用於燃料進口，並將搭配非洲進出口銀行（Afreximbank）提供的1.2億美元（約38.19億元新台幣）貸款，以協助穩定馬拉威的燃料供應。

班達補充表示，馬拉威國家石油公司（National Oil Company of Malawi ）與非洲進出口銀行仍在就貸款事宜進行協商。

近年來，馬拉威頻繁出現燃料短缺問題，並成為去年大選的重要議題之一。雖然在贏得去年9月選舉的總統穆薩里卡（Peter Mutharika）執政下，情況一度有所改善，但隨著美國與以色列對伊朗戰爭爆發，加油站前再度出現長龍排隊的情況。

然而，部分專家警告，出售黃金僅屬短期應對措施。

馬拉威經濟學協會會長奇卡扎（Bertha Bangara Chikadza）指出，馬拉威仍需長期解方來解決外匯短缺問題，包括吸引更多外資、改善政府政策，以及擴大出口規模。

目前，馬拉威仍面臨嚴重貿易失衡。2025年該國進口總額約36億美元，但出口僅9.36億美元，貿易逆差達26.7億美元。在出口結構方面，菸草仍是馬拉威最大外匯來源，占出口收入逾60%，其次為豆類與茶葉。

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