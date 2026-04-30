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鮑爾將留任理事 貝森特批違反Fed所有規範

2026/04/30 09:11

美國財政部長貝森特。（美聯社資料照）美國財政部長貝森特。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會主席鮑爾週三（29日）宣佈，卸下主席一職後，仍將留任理事，對此，美國財政部長貝森特怒批，這種做法違反了聯準會的傳統。

貝森特接受《福斯財經》訪問時指出，對於一個自稱是「制度主義者」，並且在乎聯準會各項規範的人來說，這種行為實在是非常反常，並稱，這完全違反了聯準會的所有規範。

週三稍早，鮑爾以Fed主席的身分主持了任內最後一次政策會議，會後鮑爾宣佈，在新主席華許（Kevin Warsh）的提名獲參議院批准並正式就任後，自己將以理事的身分繼續留在聯準會，具體任期不詳。

鮑爾表示，他對於一系列針對聯準會體系的法律訴訟感到擔憂，一旦針對聯準會大樓翻修案的調查「真正結束」，他就會辭職。

貝森特直言，這一舉動無異是對華許以及理事鮑曼（Michelle Bowman）和沃勒（Christopher Waller）的「侮辱」。這3人皆由美國總統川普所任命。貝森特指出，鮑爾認為其他共和黨提名人不關心Fed的運作，只有他才能維護體系的清廉，這種想法實在荒謬。

鮑爾宣佈留任理事的消息傳出後，川普也在自家平台真實社群發文諷，「慢郎中」鮑爾想留在聯準會，因為他在其他地方找不到工作，沒有人想要他。

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