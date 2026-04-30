黃金不妙？1神秘交易員砸逾6300萬押注黃金看空期權

1神秘交易員砸逾6300萬押注黃金看空期權。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會決議前夕，1隻價值百萬美元的黃金空頭部位浮出水面，CNBC報導，週三華爾街1名交易員賣出了SPDR黃金ETF（GLD）看漲期權，同時買入看跌期權，進行雙重交易，既能獲得100萬美元（約新台幣3155萬）的收入，又能創造潛在的巨額收益，如果GLD在7月中旬之前下跌至少15%。

如果一位選擇權交易員的計劃得逞，那麼過去1年中最熱門的交易之一可能已經結束了。

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該交易員賣出了4000份行使價為450美元、7月17日到期的GLD看漲期權，獲得310萬美元（約新台幣9780.5萬）的收入，然後買入了8000份行使價為360美元、同日到期的看跌期權，花費200萬美元（約新台幣6310萬），這意味著，只要GLD在到期日之前保持在450美元以下，這位交易員實際上就能透過押注黃金價格暴跌而獲利。

考慮到黃金3年來125%的漲幅，這是一種逆勢而行的觀點。但自1月底GLD觸及510美元的歷史新高以來，貴金屬市場一直表現疲軟。或許並非巧合：交易員設定的損益平衡點450美元，幾乎與4月的高點完全一致。

一種解讀方式是，這筆交易實際上是對聯準會和利率走勢的一種押注。 GLD在3月觸及年內低點，當時10年期美國公債殖利率飆升至4.4%以上。

聯邦基金期貨交易員預計聯準會週三晚些時候不會改變政策，但考慮到原油價格的波動以及聯準會新主席的就職，黃金利率上漲的利多因素或許正在減弱。

週三黃金價格小幅回落，GLD在早盤交易中下跌0.6%，至每盎司419.34美元。

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