剛上大學1個月！她無預警淚訴不想回 父被「1理由」嚇呆了

剛上大學1個月，日1女子真由無預警淚訴不想回，父被「1理由」震撼了。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕1位50歲的父親佐藤大輔（化名）在去年黃金週假期，滿心歡喜期待剛到東京念大學的女兒回家，當女兒興高采烈的談起大學生活，讓他鬆了一口氣，然而就在假期最後1天，當他送女兒去車站時，女兒卻嚎啕大哭，說道：「我不想再回東京了。」在得知女兒被1名自稱網紅騙了，結果背上了80萬日圓（約新台幣16萬）的債務後，讓佐藤震驚不已。

日媒報導，佐藤先生月收入約55萬日圓（約新台幣11萬），與妻子和兩個孩子在某個地方城市過著平靜的生活。去年春天，他的大女兒真由（化名）考上了東京一所私立大學，開始獨立生活，這實現了她長久以來的願望。

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佐藤說，女兒去東京已經1個月了，我感到很孤單，但聽說她要回家過黃金週，我和妻子就準備了她最愛吃的食物，等著她回來。好久不見，第１次見到她，她看起來瘦了一些，但她興高采烈地談起大學生活，我頓時鬆了一口氣。

美好的時光轉瞬即逝，長週末的最後1天也到了，佐藤在車站送別真由，就在剪票口前，他輕聲說道：「保重。」話音剛落，真由臉上的笑容瞬間消失，大顆大顆的淚珠奪眶而出。

突然，她緊緊抓住我的胳膊，哭著說：『我不想再回東京了。』我以為她只是想家了，就安慰她，但她脫口而出的話是我做夢都想不到的。

真由顫抖著聲音坦白，她背負著巨額債務，這一切都始於她在社群媒體上認識了1個自稱是網紅的人，她被叫到東京的１家咖啡館，被迫簽署了1份昂貴的副業諮詢合同，結果還沒反應過來就背上了80萬日圓的債務。

佐藤說，我女兒顯然是把她從小到大攢下的所有積蓄，包括新年壓歲錢和兼職收入，都湊起來才還清了這筆錢。

女兒哭著說：「我不想承認我被騙了。我沒臉見爸爸。」讓佐藤頓時啞口無言。

第2天，佐藤女士帶著女兒去了最近的警察局，她原本希望，如果自己解釋清楚狀況，警方能立即著手解決問題。然而，她從警官那裡得到的答覆卻出乎意料。

“目前來看，這很可能是一起合約糾紛，可能很難立即將其作為刑事案件處理。”

也就是「民事不干預」原則，警方會聽取您的訴求，但對於退款或解除合約等問題，他們會建議您諮詢消費者權益保護中心或律師。

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