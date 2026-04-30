兒子投資失利欠一屁股債！69歲老父做出「痛苦決定」退休規劃全改寫

為了補貼已成年的子女生活費或債務，甚至不惜動用自身退休資金，最終導致「親子雙雙陷入困境」的情況，並不少見。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕為了補貼已成年的子女生活費或債務，甚至不惜動用自身退休資金，最終導致「親子雙雙陷入困境」的情況，並不少見。原本規劃好的退休安穩生活，也可能因突如其來的家庭問題而徹底被打亂。日本一名69歲老翁田中徹（化名）退休過著平穩生活，但41歲長子的和樹（化名）卻投資失利，累積債務高達1000萬日圓（約201萬元新台幣），走投無路之下跑來向他求救，心疼兒子的徹先生動用了退休金替兒子還債，退休的平靜生活瞬間崩塌。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，徹先生60歲時退休，目前透過再僱用制度制度以約聘員工方式工作，他原先規劃在仍有工作收入期間，暫不領取退休年金，並透過「延後請領」機制提高未來每月給付金額，預計70歲起開始領取。

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然而，其41歲長子和樹因收入減少與投資失利，累積約1000萬日圓債務，最終向父親求助。

徹先生無奈地說：「這孩子一直都很老實。但現在連利息都還得很吃力，生活也難以維持。到底該狠下心放手，還是伸出援手，真的很掙扎。」、「如果拿出1000萬日圓，我們自己的退休資金會大幅縮水。未來還要面對生病與照護問題，實在難以立刻做決定。」

考量兒子未來與家庭責任，徹先生決定承擔債務，對和樹說：「沒問題，交給我吧。」

為籌措資金，他取消延後請領安排，改為自65歲起請領年金，並一次領取最多可追溯的5年未領金額，搭配部分退休積蓄，用於清償債務。此舉雖短期解決資金缺口，卻也等同放棄未來可觀的年金增額效果。

報導分析，延後請領退休年金，原本可透過每延後一年提高給付比例，對長壽族群具有顯著的長期收益優勢；但一旦提前領取並動用過去累積金額，將直接壓縮未來現金流。此外，一次性領取年金也會被計入當年度所得，可能推升隔年的稅金與健保負擔，對退休後財務結構造成連鎖影響。

報導提醒，雖然一次領取年金可作為應對緊急資金需求的手段，但同時也會對未來收入、稅負及社會保險產生影響。即使是出於家庭因素，也應在充分理解制度機制後，審慎做出判斷。

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