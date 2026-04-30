領480萬爽退！1年就翻車 阿伯親揭傲慢自大的代價

領480萬爽退！阿伯親揭因傲慢自大的投資，1年就虧損600萬日圓。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕「我是VIP……」現年63歲的前教師佐藤和夫（化名），手握2400萬日圓（約新台幣480萬元）爽退，然意識到僅靠存款不夠，正好接到銀行理專電話，當理專將他帶到「貴賓接待室」，讓他有被當富人對待的感覺，於是投資了理財推薦的產品，由於前3個月就增了約100萬日圓（約新台幣20萬），讓他誤以為自己有投資天賦，在理財推薦下，他又加碼風險更高的產品，沒想到今年市場進場調整，讓他在短短1年內，未實現的損失就高達600萬日圓（約新台幣120萬）。

日媒報導，佐藤和夫是公立初中教職員，在任教時，根本沒時間考慮資產管理，因此，在退休後，開始思考退休後的生活時，雖然退休金有2400萬日圓，且65歲起，每月可領20萬日圓（約新台幣4萬）退休金，然他意識到僅僅有存款是不夠的。

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就在退休金剛到賬不久，佐藤就接到了銀行的電話，幾天後，當佐藤再次來到銀行時，接待他的不是普通的櫃檯，而是位於１扇厚重門後的「貴賓接待室」。

1名銀行理專說，像佐藤先生這樣為社區做出如此巨大貢獻的人，實屬難得，不僅對他深深鞠躬，並端上了高檔茶點，說實話，我當時被當成富人一樣對待，感覺非常高興。

佐藤表示，負責人提出了1項“既定方案”，將充分利用新的NISA框架的投資信託與專門用於退休基金的高息定期存款相結合。

「起初我很謹慎。但前3個月，我的投資資產就增加了約100萬日圓。有人說‘你很有果斷，肯定有投資天賦’，這讓我受寵若驚，我開始錯誤地認為自己是個特別的人。一切就是從那時開始的。我渴望更快地增加資產，而且增值更多。」

接著佐藤先生開始將資金陸續投資於高額信託費的主動型基金和結構複雜的以外幣計價的保險產品。然而，2026年市場進入調整期時，他未實現的收益突然變成了數百萬日圓的未實現損失。

佐藤趕緊跑到銀行，但之前那位熱情接待我的工作人員因為調動已經不在了。接替我的工作人員只是簡單地說：“市場環境影響很大”，以及“正如您簽訂合約時我們解釋過的，價格可能會有所變動”。

對於自己的傲慢自大，佐藤後悔說，目前退休金已損失了600萬日圓，現只能按部就班，重新規劃理財。

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