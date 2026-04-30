鮑爾主席任內最後會議維持利率不變 將留任理事

Fed主席鮑爾。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會主席鮑爾週三（29日）結束8年任期內最後一次貨幣政策會議，會後維持利率不變，表達對通膨擔憂日益加劇。鮑爾也宣佈，自己將暫時繼續擔任聯準會理事，以保護央行機構「免受川普政府的干預」。

《路透》報導，為期兩天的政策會議結束後，鮑爾表示，自己卸任主席後，會以理事的身分「低調行事」，並不打算在新主席華許（Kevin Warsh）接班後，扮演那種破壞團結的「異議者」角色。

請繼續往下閱讀...

華許是美國總統川普提名的新主席人選，週三獲得參議院銀行委員會的批准，預計可能在未來2週內獲得整個參議院的批准，鮑爾的主席任期則將在5月15日結束。

鮑爾表示，川普政府所採取的一系列法律行動，從試圖解雇Fed理事庫克（Lisa Cook），到針對鮑爾本身的刑事調查，都威脅到央行的決策可信度。這些行動也破壞了央行在利率決策上應該保持的「明確原則」，進而危及到選舉政治和民選官員的短期利益。

鮑爾在記者會上指出，政府的這些法律行動前所未見，而且還有更多這類行動的威脅，自己擔心這可能會削弱央行的獨立性，進而危及對公眾而言最重要的事，也就是能夠在不考慮政治因素的情況下制定貨幣政策。鮑爾補充，自己並不反對川普頻繁提出降低利率的要求，而是反對那些旨在迫使央行同意這些要求的法律措施。

鮑爾在Fed的理事任期將持續到2028年1月，正好是川普結束總統任期的時間。鮑爾表示，自己希望美國能重新遵守法律規範和既有的慣例，也就是讓聯邦準備系統能夠獨立履行自身職責。

關於鮑爾未來職務，以及聯準會即將交接的發言，蓋過了兩件大事，包括金融市場普遍預期Fed將政策利率維持在3.5-3.75％區間，這一水位自12月以來一直未變。除此之外，政策制定者對通膨上升的擔憂日益加劇，這導致了1992年以來最分歧的結果。

在連續1年多的時間裡，聯準會多次調降利率，且預計會繼續這麼做。但週三委員會有3名決策者表示反對，他們認為，由於通膨上升，以及美國對伊朗的軍事行動可能對全球石油價格造成的影響尚不明朗，政策聲明中提及「傾向降息」的說法已不再適當。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法