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這種「超級食物」竟變頭皮救星！跨界攻油頭、頭氣味引爆商機

2026/04/30 08:07

小球藻不僅是超級食物，也被西班牙純素美髮品牌Erayba用於解決頭皮出油等困擾。（業者提供）小球藻不僅是超級食物，也被西班牙純素美髮品牌Erayba用於解決頭皮出油等困擾。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在追求健康飲食的浪潮中，「小球藻」（Chlorella vulgaris）早已是家喻戶曉的超級食物，它擁有豐富的植物性蛋白質、多種胺基酸，以及葉綠素與維生素等成分，是營養密度的代名詞。然而，這股綠色能量現在不僅止於內服，更跨界成為解決現代人「油頭、頭氣味」社交危機的關鍵鑰匙。

身處高溫潮濕的台灣，加上空污與高壓生活，頭皮出油、悶感及揮之不去的「頭油氣味」已成為多數人的日常困擾。根據市場觀察，這類問題不僅影響髮況，更在社交場合中削弱自信，許多消費者回饋，即便每日勤勞清潔，仍難逃「洗後快速出油」與「悶感反覆發生」的惡性循環。調查更顯示，超過6成的消費者認為，要找到真正貼合自身頭皮狀態的產品，難度遠比想像中高。

看準這份「頭皮危機」背後的精準養護商機，「hearth美好生活選品店」引進擁有超過40年歷史的西班牙天然美髮品牌Erayba。該品牌深耕專業沙龍領域，並設有獨立研發實驗室，長期以植萃結合科學技術開發產品，旗下「淨活平衡系列」便是鎖定油頭與頭氣味問題，產品核心成分即源自「小球藻」，透過生物科技萃取後，轉化為可應用於頭皮的「益生元微藻」，主打調理頭皮微生態、維持有益菌群平衡，進一步改善出油與悶感問題。

不同於傳統僅著重去油或去屑的產品設計，新世代頭皮護理更強調「長期穩定」的養護概念。透過從去角質、清潔到後續保養的完整步驟，品項包括淨活平衡去角質凝膠（150ml/1,380元）、淨活平衡頭皮髮膜（150ml/880元）、淨活平衡頭皮精華（150ml/880元），以及淨活平衡控油洗髮精與淨活平衡去屑洗髮精（皆為250ml/880元）等，建立一套更精準的養護流程，讓清爽不再只是短暫感受，而是回歸頭皮環境的平衡狀態。

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