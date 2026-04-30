美股收盤》聯電ADR飆逾9％ ！Fed利率不變 道瓊連五黑

週三美股漲跌互現。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國封鎖伊朗港口，油價居高不下，及聯準會維持關鍵利率不變，週三美股漲跌互現，道瓊工業指數下跌280.12點、0.57%，為連續第五個交易日下跌，標普500指數微跌0.04%，那斯達克指數上漲0.04%，費城半導體指數則上漲2.35%，台積電ADR上漲0.38%，收在393.83美元，聯電ADR飆漲9.35%，收在12.75美元。

綜合外媒報導，聯準會主席鮑爾週三在聯準會政策會議結束後記者會上表示，高油價「將在短期內推高整體通膨」。在這次會議上，聯邦公開市場委員會以8比4決定維持利率在3.5%至3.75%的區間不變。這是自1992年10月以來，首次有4名聯邦公開市場委員會成員投下反對票。

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這可能是鮑爾在5月卸任主席前最後一次主持聯準會會議。不過，鮑爾週三表示，即使卸任，他仍將繼續擔任Fed理事，任期未定。川普提名新任者華許有望接替鮑爾執掌Fed，市場預期Fed不會對目前的利率進行調整。

另方面，《華爾街日報》引述美國官員的話報導，川普已指示做好長期封鎖伊朗的準備。隨後，Axios新聞網報導，川普拒絕伊朗提出的重開荷姆茲海峽的提議，並表示美國海上封鎖將繼續有效，直到達成解決伊朗核計畫相關問題的協議，受此消息影響，油價進一步走高。

週三7大科技巨頭中的Alphabet、Meta、亞馬遜及微軟收盤後公布財報，投資人對這些公司寄予厚望，希望它們能帶來足以證明在AI投資方面所投入資金的營收。

道瓊工業指數下跌280.12點或0.57%，報48861.81點。

那斯達克指數上漲9.44點或0.04%，報24673.24點。

S&P 500指數下跌2.85點或0.04%，報7135.95點。

費城半導體指數上漲235.72點或2.35%，報10271.30點。

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