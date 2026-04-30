台積電2、3奈米擴產20％ 韓媒：三星落差加劇恐掀轉單回流台灣

台積電將擴大2奈米與3奈米製程產能20％。（路透檔案照）

首次上稿 04-29 22:50

更新時間 04-30 06:31

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國《BusinessKorea》29日報導，台積電計畫擴大尖端2奈米與3奈米製程產能20％，此舉意謂台積電相關製程的良率已臻至90％的穩定階段，將進一步壓縮三星晶圓代工地位。

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報導指出，隨著台積電擴大先進製程產能，三星電子的晶圓代工市占率預料將進一步萎縮。三星電子會長李在鎔設定的2030年達到晶圓代工等非記憶體領域全球領導地位的目標，也變得更加遙不可及。

市場研究公司Counterpoint Research數據顯示，台積電去年市占率逾70％，而三星電子僅6％到7％。

對三星代工部門而言，4奈米製程目前趨於成熟，三星仍致力提升2奈米製程良率。除此之外，三星還面臨一連串內部風險，包括1奈米以下製程的量產延遲、爭取客戶的負擔，以及工會罷工議題。

台積電計畫2027年開始量產1奈米製程晶片，而三星電子已延遲相關量產2年，從2027年推遲到2029年。

根據台灣與國際媒體29日的報導，未因應人工智慧（AI）半導體需求加劇，台積電預定今年底前擴大2奈米與3奈米製程產能20％。台積電計畫3奈米產能每月達18萬片晶圓，2奈米產能提升到每月10萬片晶圓。業界觀察人士認為，台積電的2奈米與3奈米的良率均已穩定在80％到90％之間。

據報導，科技巨頭須等候至少6個月才能向台積電下單，這引發包括特斯拉、蘋果等公司轉單三星代工。然而，如果台積電增加產能，那些已向三星下單的科技巨頭可能改變策略，重新回到台積電。市場預期，台積電這次擴大產能，將是進一步鞏固先進製程主導地位的轉捩點。

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