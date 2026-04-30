資安院檢測高德地圖 一重點鎖定手機裝置ID恐被「做記號」

中國APP高德地圖已送交資安院進行檢測，預計5月公布結果。（記者王藝菘攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕中國導航App「高德地圖」近期在台灣引發資安爭議，數位發展部日前已明確示警，將其列為危害國家資通安全產品，並禁止政府機關使用。

立法院29日邀請中央研究院、國家科學及技術委員會與數位發展部，就「AI主權時代：學門建構與應用、研究應用倫理及數位透明度之配套措施」進行專題報告並備質詢。會中，民進黨立委吳沛憶關注高德地圖的資安檢測項目，資安署副署長鄭瑋表示，目前該App已送交資安院進行全面檢測，預計5月完成並公布結果。

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針對檢測內容，鄭瑋指出，重點將放在應用程式是否過度存取使用者資料，包括讀取哪些資料或是越過當初使用者允許的權限，去翻看通話紀錄或是其他資料、甚至是健康紀錄等。另一項關鍵則是資料流向，檢測將確認相關資料是否被傳輸至境外，像是中國伺服器，一旦資料落地中國，就會用中國的法律來管，就有可能就會取用到我國人民的私密個資資料。

鄭瑋也提到：「除了這些之外，我覺得還有一項非常重要的是，這個設備的裝置，每個手機的DEVICE（裝置）會有ID，也可能會被做記號，下載過這些APP的民眾有可能會被註記。」換言之，是否有透過下載紀錄或裝置資訊，進行進一步標記行為，也列入評估範圍。

整體而言，此次檢測將聚焦是否「偷看」使用者資料、是否「翻讀」其他App儲存資訊，以及是否「外傳」資料，另外則是對使用者進行裝置標記。

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