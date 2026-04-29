卓榮泰：最低工資明年「一定破3萬」 不會讓洪申翰有壓力

行政院長卓榮泰今日承諾，明年最低工資一定突破3萬元。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕行政院院長卓榮泰今（29）日出席勞動部主辦的「115年全國模範勞工表揚典禮」，他致詞時不但細數勞動部近年提升勞工權益的政策，對於已經連續調漲10次的最低工資，今年月薪達到2萬9500元、時薪也調整至196元，卓榮泰更對現場的模範勞工們｢保證｣，｢明年一定超過 30000 元」，且「超過的數字會讓部長洪申翰沒有壓力」，獲得現場勞工如雷的掌聲。

卓榮泰致詞時指出，台灣的經濟發展如此迅速，每天我們看到台灣資本市場如此的熱絡、蓬勃，都是各位打拼出來的，如果台灣沒有這麼多高效率、一直持續不斷展現自己能力的勞工朋友，台灣的經濟成長率怎麼可能達8.68%？

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他表示，他對全國的勞工都充滿了感謝，因此全力打造友善的職場環境，全力支持勞動部做好全面的規劃，勞動部已推出很多新的措施，包括育嬰留停能夠以「日」計算、家庭照顧能夠以「小時」來申請。推出後育嬰留停申請已｢男女各半」，讓所有的勞工朋友們能夠更專心全力的投入這個工作。

另外，勞保的財務也是勞動部非常在意的一件事。卓榮泰說，自2020年起，行政院逐年編列預算支持撥補勞保基金，累積已經撥補了5170億元，未來每年還是會朝這個方向進行。也因為這樣的撥補政策，我們現在勞保基金的餘額已經超過1兆，到1兆3958億元，讓大家可以安心。同時也把勞保條例當中「政府撥補以及支付最後責任」明文入法。

卓榮泰也同時感謝立法院的朝野各黨團，表示沒有立法院的朝野各黨團的支持，這樣的修法也很難過。他呼籲，現在希望能夠把行政院送到立法院的，包括中央政府總預算，都能儘速的通過，就可以把今年所預定的工作如期的展開。

卓榮泰今日親自頒獎肯定61位模範勞工與移工。今（115）年度獲獎的61位勞工分別來自於國防及高科技產業、金融業、醫療照護事業、交通運輸、民生服務業、餐飲業從業人員，以及美髮設計師、托育及保姆人員、影劇攝影等職業勞工，還有為勞工發聲的工會領袖與會務人員、於產業界與社福或家庭中投入的移工等多元領域，展現勞工朋友於不同行業中的卓越貢獻。

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