英特爾18A春燕要來了？ 秘而不宣的消息指向這兩大客戶

初次上稿04-29 23:15 更新時間04-30 06：47

供應鏈消息人士透露，部分客戶已開始對英特爾18A製程進行晶片驗證測試，相關製程正在逐步完善。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾對其即將推出的晶圓代工技術18A-P、14A的信心持續增強。供應鏈消息人士透露，部分客戶已開始對18A製程進行晶片驗證測試，相關製程正在逐步完善，18A-P製程也同步部署。隨著18A PDK的日趨成熟，客戶採用率顯著提升。據悉，包括Google和蘋果在內的多家公司將於明年開始在部分產品中使用英特爾的代工服務。

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wccftech報導，儘管英特爾目前除了馬斯克的TeraFab和AI晶片（將採用14A）之外，沒有透露任何大型代工交易，但供應鏈消息人士似乎已經揭露英特爾一直秘而不宣的秘密。

多家客戶已開始對18A製程技術進行晶片測試驗證，顯示他們對現有技術的信心日益增強。這些測試晶片將為英特爾在18A-P製程技術（18A的改良版本）接近完成時提供部署就緒狀態鋪平道路。同時，18A PDK仍在不斷完善，預計14A的PDK 0.9版本也將在今年底前發布。

目前，預計將採用18A-P製程技術的知名客戶之一是蘋果公司，據報導，蘋果將在其下一代面向客戶端應用的「M」系列晶片中應用該製程技術。Google也對其即將推出的TPUv8e晶片的 EMIB先進封裝解決方案表現出了興趣。

人工智慧和推理技術的蓬勃發展導致CPU需求大幅成長，使得台積電等主要半導體公司面臨嚴重的供應緊張局面，同時不得不進行大規模擴張以滿足需求。英特爾在此找到了突破的機會。

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