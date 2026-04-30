剩6天！去年11-12月統一發票19張大獎未領 消費地點在這裡

根據財政部統計，去年11-12月統一發票，100萬元以上大獎還有19張未領。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕急尋中獎人！去年11-12月期統一發票，領獎期限截至5月5日止，只剩下6天時間，期間還有3天連假；但目前100萬元以上大獎中獎發票還有19張未領，其中1000萬元特別獎及200萬元特獎各6張未領，雲端發票專屬100萬元獎則有7張未領。財政部提醒，民眾趕快確認中獎發票領了沒，不要跟財神爺擦身而過。

根據財政部統計，去年11-12月期統一發票千萬大獎還有6張未領，包括：基隆市安樂區安樂路中華電信通話費173元、台北市內湖區舊宗路COSTCO消費5913元、新北市淡水區中山北路二段全家Family Mart消費49元、新北市樹林區樹新路40-6號秀泰廣場春水堂人文茶館消費500元、桃園市龜山區頂湖路Gogoro服務費11元、台中市東區大智路350巷全聯福利中心消費607元。

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另，去年11-12月統一發票200萬特獎也有6張未領，包括：桃園市平鎮區金陵路三郎便當消費110元、桃園市龜山區大同路全聯福利中心消費168元、桃園市八德區福德一路46號統一超商消費116元、台中市太平區長億南街大炳國際消費1152元、台中市北屯區東山路吉爾斯麵包消費478元、高雄市三民區建興路大埔鐵板燒消費490元。

至於雲端發票專屬100萬元獎則有7張未領，包括：App Store購買應用程式60元、App Store購買應用程式330元、Facebook廣告費616元、蝦皮購物花928元買飲料、新北市三重區中央南路51號全家便利商店買飲料29元、台南市安定區北園二路8號統一超商買食品55元、高雄市楠梓區研發路66號統一超商買食品64元。

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