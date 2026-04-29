五一遊行將登場 勞動部今表揚模範勞工 承諾持續改善勞動環境

勞動部今日舉行全國模範勞工表揚典禮，行政院長卓榮泰、勞動部部長洪申翰與在場59位全國模範勞工合影。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕五一勞動節將至，勞動部今（29）日舉行全國模範勞工表揚典禮，但今年不但有「五一行動聯盟」發起兵分兩路，台北與高雄5月1日同步舉辦大遊行，提出全面檢討新舊制退休金制度等8大修法方向；更有家中聘僱外籍看護工的雇主，當天上街為家庭照顧者與被照顧者請命，對此，勞動部長洪申翰表示，政府將持續廣納各方意見，為打造友善勞動環境而努力。

「115年全國模範勞工表揚典禮」共有51位模範勞工及10位模範移工受獎，對於造成各方議論的印度移工引進進度與時間表，洪申翰重申，引進程序必須建立在「企業有實質需求」與「印方方案符合我方把關」2大前提之上，若條件未具備，就無所謂的時間表。

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今（115）年度獲獎的61位勞工，分別來自於國防及高科技產業、金融業、醫療照護事業、交通運輸、民生服務業、餐飲業從業人員，以及美髮設計師、托育及保姆人員、影劇攝影等職業勞工，還有為勞工發聲的工會領袖與會務人員、於產業界與社福或家庭中投入的移工等多元領域，展現不同行業勞工的卓越貢獻。

行政院長卓榮泰今日出席親自頒獎，肯定61位模範勞工與移工對於國家發展和社會經濟的努力與貢獻。卓榮泰指出，來自不同領域的勞工，都是幫助經濟成長的人，他強調，為了提升勞動權益，已連續10年調漲最低工資保障勞工經濟生活，推動「彈性育嬰假新制」讓爸爸和小孩的距離不再那麼遙遠；且自109年起，政府逐年編列預算撥補勞工保險基金，更修法將政府撥補以及負最後支付責任入法，未來將持續打造尊嚴有保障的勞動環境，使每一位勞工朋友都能安心打拼。

勞動部表示，今年獲獎的模範勞工將安排於明（30）日由部長洪申翰陪同至總統府晉見總統賴清德。特別是其中一位模範勞工張森，在去年馬太鞍溪事件中，面對堰塞湖的高度風險，仍肩負林道路線勘查的重要任務，最後突破重重坍方地形，成功抵達堰塞湖現場，即時做出有效的因應，大幅降低後續的災害風險，但張森卻因病無法來台北受獎。洪申翰表示，將會親自前往花蓮，把今日各方的掌聲與祝福帶給他。

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