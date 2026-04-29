阿聯退群形同「獨立宣言」 OPEC+全球產油控制權降到45％

阿拉伯聯合大公國退出OPEC，引發震撼。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕阿拉伯聯合大公國宣布，5月1日退出石油輸出國組織（OPEC）及其他產油國盟邦（OPEC+），此舉勢必削弱相關組織對原油市場的影響力，不過消息來源與分析師認為，其他成員國應不致使OPEC+崩解，將繼續協調原油供應政策。

阿聯是OPEC第4大產油國，加入近60年後，28日宣布退出，此舉將使阿布達比擺脫OPEC及其盟邦為平衡市場供需而設定的產油目標。

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路透報導，5名OPEC+消息來源說，阿聯的退出令人震驚，將使OPEC+透過調整供應，以平衡市場的努力變得複雜，去年OPEC+控制全球約50％的原油生產，失去阿聯將使控制權降到45％。

阿聯將成為退出OPEC的最大產油國，嚴重衝擊OPEC與實際領導國沙烏地阿拉伯。在2月底伊朗戰爭爆發前，阿聯日產340萬桶原油，約佔全球供應3％。戰爭迫使阿聯及其他波灣產油國減產，關閉部分產能。

退出OPEC將使阿聯加入美國、巴西等獨立產油國行列，自由生產石油。如果荷姆茲海峽的航運恢復戰前水準，阿聯產能可達每日500萬桶原油。

阿聯與沙國一直存在產量配額的緊張關係，阿聯向來要求提高其配額。此外，在蘇丹、索馬利亞與葉門的衝突問題上，阿聯與沙國的關係日益惡化，同時與美國及以色列關係日益密切。

位於華府的阿拉伯海灣國家研究所高級常駐迪萬（Kristin Diwan）說，「這是阿聯的獨立宣言，他們不再覺得必須受制於那些不符合自身利益的機構」。阿布達比安華．加爾加許外交學院院長阿特爾（Eric Alter）說，「退出OPEC的決定是阿聯在結盟問題上，自主開闢道路決策的一部分」。

OPEC+成員身分賦予相關國家較大的外交與國際影響力，這也是為何伊朗在與波灣國家衝突最劇烈之際，仍留在OPEC。OPEC前官員萊昂（Jorge Leo）說，阿聯的退出標誌著OPEC的巨大轉變，長遠而言，將結構性削弱OPEC權力，但目前不太可能解體。

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