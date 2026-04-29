瀝青價格回穩 經部：可足量供應至7月底

瀝青示意圖。（公路局提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕中東戰事封鎖荷姆茲海峽，干擾全球石化產品供應，國內有公共工程承包商反映瀝青不足導致施工暫緩。經濟部產發署今（29）日表示，因應中東情勢波動，政府將持續透過產業調度機制，密切監控瀝青庫存與需求變化，並與國內主要供應商中油及中塑公司密切協調，確保國內料源供應無虞，目前國內瀝青供應鏈運作已可足量供應至7月底，市場價格亦已回歸平穩。

經濟部表示，國內瀝青主要由中油與中塑兩大廠商供應，截至4月28日止，兩者合計庫存達6.1萬噸；若加計中油預計在5月進口瀝青0.9萬噸，依國內每月約1.9萬噸的需求量估算，整體庫存水位相當充足，可足量供應至7月底。

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在供應調度與價格方面，為保障國內需求，中塑公司已表示優先滿足國內市場需求，以確保料源供應充足。近期瀝青市場價格已逐步回穩，中油與中塑的價格趨於一致，顯示市場機制已穩定運作。

針對各界關切的建材物料價格上漲議題，為避免不當價格哄抬，經濟部表示，將透過跨部會協調及即時應變作為，嚴防哄抬囤貨。如有不當行為，啟動跨部會「物價聯合稽查小組」展開稽查作業，以維護民生及經濟運作穩定。

經濟部補充，廠商亦持續積極尋求進口料源，以進一步提升供應能量，業者無需恐慌。未來經濟部將持續與國內相關廠商保持密切聯繫，滾動式檢討市場供需，以確保各項產業運作穩定。

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