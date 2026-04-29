標普維持我國主權信評「AA+」 預期經濟成長前景佳

財政部表示，標普維持我國主權信用評等佳績，肯定我國優異財政表現。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，標普（Standard& Poor's）今確認維持自2022年調升我國主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」，肯定我國穩健財政管理及強勁財政表現。標普並指出，2026年全球經濟成長前景趨緩，但AI、高速運算、5G、大數據分析及電動車輛等領域仍蓬勃發展，台灣科技產品將維持高度需求，預期我國長期出口及經濟成長前景仍佳。

標普表示，儘管台灣政府支出因高齡化、國防需求、增加基礎建設及因應全球貿易衝突持續增加，低受惠科技產業獲利創新高，稅收成長高於預期，2025年各級政府財政盈餘占GDP（國內生產毛額）比率為0.7%，2026年各級政府財政赤字占GDP比率預算數為0.9%。標普認為，我國各級政府債務成長幅度相對溫和，預估2026年底占GDP比率為22.4%，未來3年大致維持穩定，支持政府強勁財政表現。

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標普指出，2026年全球經濟成長前景趨緩，但AI、高速運算、5G、大數據分析及電動車輛等領域仍蓬勃發展，台灣科技產品將維持高度需求，預期我國長期出口及經濟成長前景仍佳。另，台灣於先進晶片製造領域具領導地位、財政狀況穩健及強勁淨對外資產部位等優勢，具備充足緩衝因應能力，將有助降低美國關稅政策不確定性對經濟成長衝擊。

財政部表示，面對國際經濟情勢快速變化及地緣政治風險挑戰，將持續審慎規劃各項財政措施，促進國家經濟及產業穩定發展，同時落實債務控管，確保國家財政穩健，打造堅實財政韌性，為國家奠定永續發展基石，共同打造創新繁榮的台灣。

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