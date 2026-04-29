高端腸病毒疫苗向菲律賓申請上市許可 1週內已申請兩國上市

高端腸病毒疫苗向菲律賓申請上市審查。圖為高端疫苗總經理李思賢。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕高端疫苗（6547）今日公告，已向菲律賓食品藥物管理局 （Philippine FDA）提交恩穩健腸病毒71型疫苗新藥上市審查（NDA），這是高端繼上週向泰國申請腸病毒疫苗上市審查後，一週內再次在東南亞國家申請腸病毒疫苗上市。

高端指出，腸病毒感染為盛行於東南亞地區的流行疾病，其中EV71為主要的病原之一，且具有高度嗜神經性及高致病力，易造成如肢體麻痺、腦炎、腦膜炎、肺水腫或出血等嚴重併發症甚至死亡。尤其新冠疫情之後的免疫負債，使多數嬰幼兒缺乏自然感染抗體，導致東南亞各國近年迎來腸病毒疫情反撲，進一步提升市場對重症預防疫苗的龐大且迫切需求。

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菲律賓長期受腸病毒疫情威脅，依據該國最新監測數據顯示，2025年腸病毒疫情呈爆發式增長，截至8月中旬記錄近4萬例個案，較前一年同期大幅成長逾6倍。

菲律賓近年每年出生人口約136萬人，防疫需求龐大，但目前當地尚無任何腸病毒疫苗獲准上市。針對此一長期存在的公衛防護缺口，安全有效的疫苗為亟待滿足之醫療需求。

高端表示，恩穩健腸病毒71型疫苗取得台灣腸病毒疫苗常規藥證並獲市場領先地位後，今年亦取得越南首張腸病毒疫苗藥證。為強化東南亞市場戰略布局，公司結盟策略合作夥伴並相繼於新加坡、馬來西亞、泰國及菲律賓提交新藥審查。未來將持續深化海外市場布局，繼續向目標市場國家提出藥證申請，以進一步擴大腸病毒疫苗的國際市場版圖。

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