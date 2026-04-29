竹科媽媽居然也信這套！會考前最夯「開運吃法」曝光

外送平台業者數據顯示，即便是高度理性的竹科父母，為求好心切在會考前同樣展現強大祈福力道。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著2026年國中教育會考將於5月16日登場，全台考生進入最後衝刺階段，不只學生備戰緊鑼密鼓，家長們也紛紛投入「應援行列」，其中，以科技重鎮聞名的新竹市，更展現出一股有趣的現象，特別是「竹科媽媽」們，在孩子升學壓力下，祈福行動毫不手軟。

根據教育部資料顯示，全台國中學生數集中於六都，但擁有科技重鎮之稱的新竹，因高分群考生雲集，學生們的升學競爭壓力也不容小覷，有趣的是，高度理性的父母們求好心切下，反而展現出「科學的盡頭是玄學」的強大祈福力道。

請繼續往下閱讀...

根據德商foodpanda最新公布的數據顯示，「包糕粽（包高中）」的傳統祈福飲食依然深植人心，「包子、粽子、狀元糕」這類象徵好兆頭的食品，在考前需求明顯攀升，其中新竹市的訂單量更較去年同期暴增2.5倍，反映出當地升學競爭激烈，也凸顯家長對孩子表現的高度期待。

進一步觀察品項表現，寓意好、祈福與儀式感濃厚的狀元糕，訂單量則較過去同期提升將近2倍，成長幅度居「包糕粽」三大品類之冠，比起包子、粽子等更擄獲考生與家長的心，這類富含象徵意義與儀式感的食品，在考前時期扮演著心理支持的重要角色。

另一方面，與「求好運」相對應的，則是「避開禁忌」，民間流傳掌管考運的文昌帝君，其坐騎為神牛，因此不少家庭在考前刻意避免食用牛肉。foodpanda 數據也顯示，2025年會考當週，平台上的「牛肉相關料理」訂單需求減少了16%，明顯轉移到其他更受青睞的品項。

一邊是狀元糕與粽子銷量大幅成長，另一邊則是牛肉料理需求下降，這樣的對比清楚呈現出台灣特有的「玄學經濟」，如何在關鍵時刻實際左右消費市場。為替考生加油打氣，foodpanda 也同步推出外送75折優惠，希望透過便利服務，為全台考生送上即時好運，助大家順利「包高中」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法