空污法擇期再審 經部：應充分徵詢產業等各界意見

經濟部重申，我國空氣品質已逐年改善，統計自2021年至2025年止，累計共減少7萬7813公噸空污排放，包括粒狀污染物4萬366公噸、硫氧化物3萬2359公噸、氮氧化物3萬8774公噸、揮發性有機物2314公噸。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕立法院環衛會今（29）日審查藍白立委提出的空污法修正草案，最終決議草案逐條審查前舉辦公聽會，蒐集多方意見。經濟部重申，目前草案內容牽連甚廣，影響對象高達8000家，倉促修法恐對企業及民生造成重大衝擊，應充分徵詢包含產業等各界意見。

經濟部重申，我國空氣品質已逐年改善，統計自2021年至2025年止，累計共減少7萬7813公噸空污排放，包括粒狀污染物4萬366公噸、硫氧化物3萬2359公噸、氮氧化物3萬8774公噸、揮發性有機物2314公噸。

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經濟部續說，依據環境部據長期監測數據，全國PM2.5年平均濃度已由2019年16.2 μg/m³降至2025年12.8 μg/m³，改善率達21%，中南部地區由19.6 μg/m³降至14.8 μg/m³，改善率達24.4%，顯見空污防制及輔導的改善成效。

經濟部強調，目前草案內容牽連甚廣，影響對象高達8000家，除製造業、電力業外，尚包含醫院、食品加工及旅館等民生相關行業，另全國工業總會（工總）和工業區廠商聯合總會均公開表達反對立場，呼籲立法院能體察民瘼，維持現行空污法的管理機制，避免對企業營運、能源韌性造成重大衝擊。

經濟部表示，草案內容擬下修展延期限，並針對「三級防制區」縮短至2年以下，將導致西半部高科技業及電廠「頻繁申請」，不但徒增地方政府行政成本，也不利企業穩定操作。此外，草案授予地方政府可對許可內容附加條件，則會提高業者營運不確定性。

經濟部再次呼籲，倉促修法恐對企業及民生造成重大衝擊，修法應建立在明確且具備可預期性的前提下研擬，廣泛徵詢包含產業等各界意見，評估修法的必要性及合理性，避免衝擊企業及民生。

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