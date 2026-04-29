台積電越放越強！外媒喊未來5年「值得買進長抱」理由全說了

外媒指出台積電是未來五年最佳買入並持有股票之一。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在AI浪潮全面爆發之際，台積電交出遠超預期的亮眼成績單，不僅營收與獲利雙雙飆升，更引爆華爾街近乎一致的看多，外媒點名台積電是未來5年最佳買入並持有股票之一。

外媒Insidermonkey報導分析指，台積電於4月16日公布2026財年第一季財報，表現優於市場預期。自此之後，華爾街對該股持續看好，目前追蹤該股的51位分析師中，有高達98%給予「買進」評等。此外，12個月平均目標價顯示，股價仍有超過22%的上漲空間。

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在本季中，台積電營收達359億美元，年增超過39.2%，並高出市場預估約4.05億美元；每股盈餘（EPS）為3.49美元，也優於預期0.16美元。公司管理層指出，成長動能主要來自3奈米製程的強勁需求，以及各廠區產能利用率維持高檔。

其中，3奈米技術占當季晶圓營收的25%。公司同時對2026年第二季展望樂觀，預估營收將落在390億至402億美元之間，較前一季成長約10%。

此外，報導指出，投資機構DA Davidson於4月17日重申對台積電的「買進」評等，並給出450美元目標價。該機構指出，強勁的第一季表現與正向的第二季展望，是看好該股的主要原因。

不過，報告也指出，儘管台積電具備投資價值與成長潛力，但部分AI股票可能在更短時間內帶來更高報酬。若投資人尋找潛在報酬更高、甚至具備萬倍成長空間的AI標的，仍可進一步關注其他機會。

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