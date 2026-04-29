3月上櫃ETF定期定額成長前10強 009815增293％居冠

3月上櫃ETF定期定額戶數成長前十名。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕3月市場遇中東衝突回檔修正，不少投資人看好長線成長機會，抓緊時機透過定期定額逢低布局。根據櫃買中心3月公告數據，ETF定期定額戶數成長前3名，分別為大華美國MAG7+（009815）、富邦標普500（009814）以及中信美國公債20年（00795B）。其中，009815定期定額戶數激增293%，奪下上櫃ETF定期定額成長榜首。

3月上櫃ETF定期定額成長前10強，共有4檔為股票ETF、6檔為債券ETF。櫃買中心上櫃的ETF以債券ETF為大宗，占整體上櫃ETF比重超過8成，但在3月上櫃ETF定期定額戶數成長表現最搶眼的則是大華美國MAG7+（009815）、富邦標普500（009814）兩檔美股ETF。

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法人分析，3月市場修正時期，股票ETF相對債券ETF折價更深，投資吸引力更高，許多聰明投資人看好美股，特別是科技巨頭的長線成長趨勢，在3月市場回檔時期，透過定期定額逢低布局，展開長線投資計畫。

以實際績效檢視，上櫃ETF定期定額成長排行榜中的前10檔ETF，近一月股票ETF反彈大幅領先債券ETF，以科技7巨頭為布局核心的009815，近一月績效更大漲20.34%。

展望後市，隨美股超級財報周展開，包括微軟、Google母公司Alphabet、Meta和亞馬遜將公布上季財報，法人指出，市場普遍看好科技巨頭可繳出優於預期成績單，有機會帶動美國科技股表現。

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