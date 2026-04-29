伊朗經濟快崩了！陷入「死亡螺旋」 通膨67％數百萬人失業

伊朗經濟瀕臨崩潰。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國和以色列空襲引發的伊朗戰爭持續不斷，數百萬伊朗人失去工作，陷入貧困。伊朗經濟本就因美國主導的西方制裁而長期遭受重創，如今戰爭的爆發更是雪上加霜，使其瀕臨崩潰。

伊朗勞工部表示，戰爭已導致200萬人失業。伊朗經濟新聞媒體EcoIran報導，數千次空襲造成超過2.3萬家工廠和企業受損，失業問題進一步惡化。

請繼續往下閱讀...

《華爾街日報》則報導，戰爭與美國海上封鎖導致伊朗約100萬人直接失業，年通膨率飆升至67%。維也納國際經濟研究所學者戈德西（Mahdi Ghodsi）直言，伊朗正處於最脆弱的時刻，陷入「死亡螺旋」。

CNN報導稱，伊朗各行各業都在裁員、幾乎所有職業，包括石油和紡織工人、卡車司機、機組人員和記者，都受到了影響。

此前，BBC也報導，由於美以衝突的直接和間接影響，伊朗正經歷一場大規模的重組浪潮，特別是自戰爭爆發以來實施的互聯網封鎖措施，對原本呈現相對增長趨勢的科技和數字產業造成了打擊。

事實上，伊朗企業近期接連進行大規模裁員。上個月以色列空襲伊朗一家大型石化企業後，數千名工人被迫休無薪假；總部位於亞塞拜疆邊境附近的拖車製造商Maral Sanat因鋼鐵短缺裁員1500人；此外，伊朗大型紡織企業Borujerd也解雇了700名員工。

伊朗經濟在戰爭爆發前就已經處於脆弱狀態，受西方制裁、貪腐和通貨膨脹的影響，人均國民所得從2012年的約8000美元下降到2024年的5000美元。在這種情況下，戰爭對各種民用設施的破壞進一步惡化了經濟前景。

近期，人們越來越擔心伊朗的貧困人口數量可能會激增。聯合國開發計畫署（UNDP）警告稱，這場戰爭可能導致多達410萬人陷入貧困。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法