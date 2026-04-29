股市熱！2024年國富毛額增3.2％ 家庭部門淨值增7.35％

主計總處公布2024年底國富毛額330.11兆元、年增3.2%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布2024年底國富毛額330.11兆元、年增3.2%，國富淨額258.97兆元、年增2.7%。各部門中，家庭部門淨值183.7兆元、年增7.35%，主因AI應用需求暢旺帶動相關科技類股上漲，有價證券年增21.76%；但家庭部門負債24.73兆元、年增11.88%，其中貸款為 23.91兆元。

「國富統計」為一國各經濟部門擁有的資產總值，包括家庭、非營利團體、企業及政府等部門。2024年底國富毛額為330.11兆元、年增10.23兆元或3.2%；國富淨額為258.97兆元、年增6.81兆元或2.7%。若與2020年底相較，國富毛額增 57.29兆元或21%，國富淨額亦增41.56兆元或19.11%。

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國富毛額資產結構中，非金融性資產毛額為279.18兆元、占84.57%，其中生產性資產毛額144.24兆元、占43.69%，受惠於

AI及高效能運算等新興科技應用需求殷切，半導體及相關供應鏈加速擴充先進製程與高階封裝產能，較上年底增加6.59兆元或4.79%；各資產中，以房屋及營建工程增3.24兆元最多，機械設備增1.9兆元次之；非生產性資產毛額134.94兆元、占 40.88%，亦增6.29兆元或4.89%，主因土地增加6.28兆元。

另，金融性資產淨值為50.94兆元、占15.43%，其中國內銀行與投信基金雖增持國外證券投資，但外資持有股權市值提高，整體金融性資產與負債相互折抵後，較上年底減少2.65兆元或4.95%。

觀察近5年國富毛額各類資產占比，金融性資產淨值因2022年受股市修正影響上升至17.42%，自2023年起因AI及雲端資訊服務需求持續擴增等帶動股價走揚，外資持股市值攀升，金融性負債增加，致2024年底占比降至15.43%；另因公、民營事業持續各項資本性投入，致2024年底房屋及營建工程占比升至23.17%，機械設備占比亦升至11.31%。至於土地占比，自2020年42.97%降至2024年40.63%，計降2.34個百分點。

各部門中，2024年底家庭部門淨值（土地按市價重評價）為183.7兆元、年增12.58兆元或7.35%，其中金融性資產淨值122.68 兆元，占家庭部門淨值6成7、年增8.68%，增幅高於非金融性資產淨額的4.78%。若按資產項目觀察，家庭部門資產仍以非金融性資產房地產為大宗，2024年底55.03兆元、占家庭部門淨值29.96%；金融性資產中，有價證券237.28兆元、占20.3%，因AI應用需求暢旺帶動相關科技類股上漲，年增21.76%。

此外，人壽保險準備及退休基金準備40.04兆元、占21.8%，定期性存款及外匯存款22.98兆元、占12.51%，分別年增6.73%及 6.05%，三者增額合計10.5兆元，為家庭部門資產增額主要貢獻來源；另家庭部門負債24.73兆元，年增2.63兆元或11.88%，其中貸款為 23.91兆元。

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