國發會公布創業綻放複賽入選名單 百組團隊獲300萬元支持金

國發會「創業綻放計畫」今公布100組複賽入選團隊。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會「創業綻放計畫」自去年啟動以來，共吸引2805組團隊熱烈報名。經首輪篩選出300強後，今公布100組複賽入選團隊，每組均將獲得300萬元創業支持金；其中前30組晉級團隊，更將於5月決賽角逐最高1000萬元支持金。國發會主委葉俊顯表示，推動「創業綻放計畫」的初衷是為了要尋找台灣經濟下一個階段的成長動能，他並看好生技醫療成為台灣下一座護國神山。

葉俊顯表示，推動「創業綻放計畫」的初衷是為了要尋找台灣經濟下一個階段的成長動能，關鍵就在於「新創」，所以這不只是一場比賽，而是要建立一個充滿活力的生態系，協助更多有潛力的團隊從發想到實踐、從技術到市場、從萌芽到成長，進而達到引領新創動能、實踐地方均衡、以及助攻 AI新十大的目標。

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本次共有2805組報名隊伍，經過兩個階段的培訓，以及初賽、複賽的審查，今天揭曉由80位業師選出的100組複賽名單，每組將獲得300萬元的創業支持金。其中30組將晉級決賽，角逐最高1000萬元的總統獎和600萬元的院長獎。

100組入選團隊中，81組為已創業企業，19組為位創業團隊；已產業領域劃分，消費生活組38組，前瞻科技組和綠色永續組皆為31組。在地區分布上，為兼顧均衡台灣，六都和非六都各50組。創投公會指出，六都以企業為主，商業化程度高，領域集中消費生活和前瞻科技，偏向創新應用解決方案；非六都企業佔7成，以綠色永續領域為主，較重視環境和在地議題。

葉俊顯提到，從獲獎隊伍中看出重要趨勢，包括前瞻技術普及化：主要將 AI 技術導入醫療或軟體服務；消費生活智慧化：多以行動 App 提供旅遊、餐飲等生活服務；環境永續科技化：許多團隊將科技應用在農業生產及能源開發上。這些主題與國發會推動的「AI 新十大建設」、打造「全台智慧生活圈」以及「百工百業智慧應用」的目標非常契合。

創投公會理事長邱德成則表示，今天公布的100名複賽入選團隊其實都是創投界非常好的投資清單。他提到，要變成這個獨角獸有幾個要點，第1、技術門檻一定要高；第2、商業模式要能夠規模化，而且很清楚；第3、國際市場要夠大；第4、經營團隊確實有金融銜接能力。他說，最後30組晉級團隊的決賽，評審的重點就會放在這4點上，幫臺灣找到真正的「獨角獸」。#

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