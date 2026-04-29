竹科下半年景氣走高 台積電晶圓20廠預計Q4投產

竹科管理局長胡世民（中）與廠商合影（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區管理局局長胡世民今指出，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）位於寶山晶圓20廠規劃建置4座廠，第3廠（P3）正進行無塵室安裝，預計第4季開始投產；先進封裝也有多家廠商進行投資，預期將陸續反映在竹科營運上，竹科下半年景氣將逐步邁向高峰，儘管受國際因素干擾，廠商掌握度仍高，竹科今年產值估年增約5.8%、1.8兆元目標，有信心輕鬆達標。

竹科管理局今天召開記者會，邀請區內廠商起而行綠能、勵瑞科技說明營運概況與展望。胡世民受訪說，台積電在竹科寶山二期的晶圓20廠規劃設置4座廠，其中，第3廠正在進行無塵室安裝，預計今年第4季開始投產。此外，先進封裝領域也有多家投資案，預期下半年開始將陸續反映在竹科營運上。

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胡世民表示，竹科去年產值1.7兆元，今年原預估成長約5.8%、達1.8兆元，依目前掌握狀況，有信心輕易達成目標，他說，與IC設計、設備與封測業者討論，下半年景氣將逐步走高，儘管仍受國際環境影響，但廠商掌握度偏高。

就竹科開發進展，胡世民指出，X基地第2、3期廠房興建工程按進度推展，第1期廠房共計有51個單元已核配45個單元，有一些IC設計與設備業者持續提出申請，其中有部分是國際廠商，目前營運計畫送審中，不便透露廠商名。

新竹生醫園區今天舉行台大研究大樓上梁典禮，台大進駐將可強化生醫園區產學合作，目前新竹生醫園區有3棟廠房，近日已進行第2棟、第3棟廠房核配，總量僅剩5個單位，陸續提出申請的廠商非常多，將持續向行政院積極爭取興建第4棟生技大樓。

用水方面，胡世民表示，新竹地區水情由減量供水黃燈已變成水情提醒的綠燈，預期今天下午到明天會有一波鋒面來襲，可望挹注用水，竹科維持5%自主節水，並配合經濟部水利署整體調度，有助供水吃緊緩解。

起而行綠能董事長簡金品表示，起而行是由和泰集團與士電共同投資的充電樁廠，除台灣市場，將積極拓展海外市場，目前已獲日本物流大廠採用，預期今年營收將挑戰5億元。

勵瑞科技董事長林育業指出，勵瑞是由美商Aurora及勵威合資成立，主要投入乳房核磁共振（MRI）設備製造，申請食品藥物管理局（FDA）認證是當前營運重點。

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