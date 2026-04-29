日勝生砸88.5億！開發高捷R17都更案、鄰近高雄台積廠區

日勝生「高雄捷運R17世運站A5街廓都市更新案」設計示意圖。（日勝生提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕上市公司日勝生（2547）今日宣布正式與高雄市政府完成「高雄捷運R17世運站周邊A5街廓都市更新案」簽約，日勝生預計投資88.5億元，開發規劃以三棟建築為主體，包含A級商辦、產業作業空間，與618戶企業安家住宅，整合商業、辦公與住宅機能；此外日勝生旗下京站百貨將同步插旗高雄，引進商場零售、餐飲及生活服務品牌，打造結合交通、產業與生活的複合型城市節點。

日勝生表示，本案基地距離台積電楠梓廠區約1.5公里，土地面積約4,200坪，屬第二種商業區，法定建蔽率50%、容積率300%，預計興建21層產業辦公大樓、以及18層企業安家住宅、3層京站百貨商場。另配合台積電量產期程，全案預計今年11月動工，2030年底完工，以為高雄半導體產業打造相關供應鏈商辦與居住強大支援。

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日勝生董事長林榮顯表示，此案不只是一個開發案的啟動，更是高雄市成為高科技都市的重要指標之一。南部科技產業快速成形，城市發展需求不再只是住宅，而是結合交通、產業與生活機能的整體城市規劃。R17世運站都更案正是政府以未來視野，規劃城市發展，順應產業結構轉變的重要佈局。

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