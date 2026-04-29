台達電首季EPS創單季新高 法說前宣布砸121億元擴產

台達電明日將舉辦法說會，管理層今率先公告首季稅後淨利、每股盈餘創下單季新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）明日將舉辦法說會，管理層今率先公告首季稅後淨利、每股盈餘（EPS）創下單季新高，並同步拍板桃園一廠重建、新建觀音廠等重大計劃，兩項工程合計投入金額達121億元。法人認為，台達電正透過擴產、升級與整併三箭齊發，備戰人工智慧（AI）及基礎設施需求升溫帶來的新一波商機。

台達電第一季營收1593.52億元，季減1.4%、年增34%，毛利率37%，季增2.3個百分點、年增5.22個百分點，營益率17.83%，季增1.53個百分點、年增6.03個百分點，歸屬母公司業主淨利205.55億元，季增18.64%、年增71.4%，每股盈餘7.91元，季增18.6%、年增100.76%。

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台達電指出，董事會決議通過興建觀音廠，暫估工程總價款約103億元，主要因應未來業務發展所需，其他相關事宜待確定後另行公告；同時也拍板重建桃園一廠，暫估工程總價款約18億元，同樣為因應未來業務發展需求。兩案合計投入約121億元，顯示台達持續加碼台灣產能布局。

法人分析，隨著AI伺服器、高功率電源、液冷散熱與資料中心基礎設施需求快速升溫，台達近年積極擴大在電源管理與散熱解決方案布局，此次大手筆建廠，市場普遍解讀與AI及基礎設施業務成長有關。

台達電目前深耕四大事業範疇，包括「電源及零組件」、「交通」、「自動化」及「基礎設施」，其中基礎設施業務近年受惠AI資料中心建置需求增長，電源與散熱產品線能見度持續提升。

除了擴產之外，台達電董事會今日也敲定與100%持股子公司晶睿通訊股份有限公司進行簡易合併，合併後以台達電為存續公司，晶睿為消滅公司，存續公司名稱不變，合併基準日暫定為民國115年12月31日。

台達電指出，晶睿通訊為台灣網路攝影機龍頭廠商，也是台達100%持股子公司，此次合併主要目的為精簡投資架構及增進經營效率，預計不影響每股淨值與每股盈餘，並由台達概括承受晶睿帳列資產、負債及一切權利義務。

市場認為，台達此次同步推動產能擴建與組織整併，一方面強化未來接單與出貨能力，另一方面提升內部資源整合效率，在AI、高效電源與智慧基礎設施需求持續增溫下，將有助於中長期營運動能。

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