康寧AI布局再下一城！新增2家雲端巨頭長約、Q1獲利成長3成

康寧新增2家雲端巨頭長約，Q1獲利成長3成。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕 美商康寧（Corning）公布2026年第一季財報，在生成式AI需求持續升溫帶動下，第一季營收年增18%至43.5億美元，每股盈餘年增30%至0.70美元，優於去年同期表現。康寧並宣布再與兩家超大規模雲端客戶簽署長期合作協約，反映全球大型科技行客戶正加速投資資料中心建設。

康寧指出，AI基礎建設擴張持續推升光通訊需求，帶動第一季光學通訊事業群營收年增36%；此外，受惠新太陽能產品擴產，太陽能事業群營收更大增80%，成為另一成長引擎。

請繼續往下閱讀...

值得關注的是，康寧宣布再與兩家超大規模雲端客戶（hyperscalers）簽署大型長期合作協議，合作規模與年限均比照先前與Meta Platforms簽訂、總金額最高可達60億美元的多年協議。康寧表示，這反映全球大型科技客戶正加速投資美國AI資料中心建設，並採用其關鍵光通訊技術。

董事長、執行長暨總裁魏文德董（Wendell P. Weeks）表示，公司第一季亮眼表現延續「Springboard（躍升）」成長計畫成果。自2023年第四季啟動該計畫以來，核心營收已累計成長33%，每股核心盈餘更大增79%。

為進一步搶攻AI商機，康寧宣布將把Springboard計畫延長並升級至2030年，並預計於5月6日紐約投資人日推出全新「Photonics Market-Access Platform（光子市場進入平台）」，鎖定生成式AI OEM客戶，深化AI資料中心關鍵零組件布局。

康寧財務長Ed Schlesinger表示，公司已連續8個季度維持年度成長，AI與太陽能業務正成為雙引擎。其中，多晶矽業務第一季營運毛利率已超越20%目標，模組業務也預計第二季正式達標。

展望第二季，康寧預估核心營收約46億美元，年增14%；每股核心盈餘預估介於0.73至0.77美元，年增約25%。不過，公司也提醒，太陽能晶圓廠因進行永久電力系統轉換及設備升級，停機維護時間拉長，將使第二季額外增加約3,000萬美元成本，但有助未來產能提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法