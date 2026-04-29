69歲高管退休後超揮霍 如今「家中堆滿垃圾、晚年全毀」慘況曝光

高收入族群在退休後若未調整消費習慣，一旦財務來源中斷，關係穩定性將受到嚴重衝擊。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕曾是下屬敬畏的企業高層，卻在短短數年內從人生高峰跌落谷底。日本一名69歲退休男子，原本擁有優渥年金與數千萬日圓退休金，卻在任意揮霍下，讓老後財務耗盡。這讓他與妻子的婚姻迅速破裂，留下的只是一間堆滿垃圾與回憶的空屋，最終陷入獨居與生活失序的困境。

日媒報導，曾在大型製造公司領導數十名部下、被視為令人畏懼的「部長」的文雄（化名）退休後每月仍有約23萬日圓（約新台幣4.5萬元）年金收入，並領取約2700萬日圓（約新台幣527萬元）退休金。然而，在長期維持高消費生活與家庭開支後，金錢隨意揮霍，讓養老資金逐漸耗盡，銀行存款幾乎歸零。

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當時，妻子亞子（化名）並沒有情緒崩潰，也沒有責備他，只說了一句「是嗎，辛苦了」。隔天早上，她哥哥開來的高級車就停在公寓門口。據了解，他在婚姻期間與妻子維持高度依賴金錢支撐的生活模式，妻子長期享有較高生活水準，包括購買奢侈品與維持優渥生活條件。

退休後，生活開始崩壞。文雄無法改變金錢觀念，不斷動用退休金維持妻子的生活水準。當文雄坦承財務狀況惡化後，妻子隨即返回娘家，結束共同生活。

事實上，文雄直到銀行存款見底前，一直隱瞞家庭財務狀況。就在坦白前一週，他還帶妻子去常去的高級壽司店，用奢華晚餐掩飾不安，結帳時信用卡甚至被拒刷，最後由亞子自己付款。

妻子離開後，文雄的生活狀況迅速惡化，原本由妻子協助維持的家務與社交關係中斷，加上長期未建立獨立生活能力，住家逐漸失去整理，變成垃圾屋，生活品質明顯下降。房間裡散落著過去的社內簡報、部下的感謝卡。如今他只能靠這些「過去的榮耀」來確認自己的存在。

報導指出，文雄過去長期專注於職場與外在身份，退休後未能順利適應生活轉變，也缺乏穩定社交支持，使其在婚姻結束後陷入孤立狀態。專家分析指出，高收入族群在退休後若未調整消費習慣，容易出現「生活水準慣性」，加上家庭關係若過度依賴經濟維繫，一旦財務來源中斷，關係穩定性將受到嚴重衝擊。

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