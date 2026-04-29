台股科技基金超狂!這5檔今年來報酬率超過8成。（資料來源:Lipper）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股在四萬點大關附近盤旋，統計今年來電子指數大漲46.5%優於大盤漲幅36.45%，其中，台股科技型基金更狂，今年以來包括玉山科技島基金、摩根新興科技基金、台新2000高科技基金、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金、野村高科技基金的漲幅都超過八成。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，晶圓龍頭大廠加速擴張先進製程產能，為因應AI與高效能運算需求爆發，相較過往正以2倍速推進擴廠計畫，今年更同時有五座2奈米晶圓廠進入產能爬坡階段，寫下歷年最積極的擴產紀錄，他也表示，接下來國內外同步進入超級財報週，美股可留意四大CSP資本支出，國內則有不少AI產業龍頭股將舉辦財報法說，相關展望都將是AI科技股未來走向的風向球，目前市場預估中大型股第一季的財報法說多呈現年增雙位數的成長，在營運展望看升之下，台股投資氣氛依舊偏多。

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在選股上，王偉哲建議，科技股仍為台股投資主旋律，不妨以半導體測試、光通訊、半導體設備等產業為主軸，聚焦科技成長股，並因應類股輪動操作。

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