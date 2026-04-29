藍白修空污法擇期再審 台電：電力就是國力 盼立院鄭重考量供電衝擊

台電回應空污法修法，盼立法院鄭重考量供電衝擊。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕藍白立委提案修空污法增加地方政府權限、縮短許可證期限等，恐使發電機組因地方政府審查延宕或禁用特定燃料而被迫停機，將嚴重衝擊供電穩定，立法院今（29日）決議擇期再審，台電回應，感謝國會以蒼生為念，讓相關提案有機會再被討論，但電力就是國力，電廠透過電網與各大科學園區、都會區及產業聚落緊密串連並互相牽動，穩定供電之於國家安全及經濟發展至關重要，支持台灣半導體及AI等重要產業發展，就必須支持電力穩定供應。盼國會在後續審查能鄭重考量供電衝擊。

台電說明，依照本次修正案內容，未來發電機組許可證在申請展延期間，若因地方政府審查延宕，在許可證到期前仍未同意展延，則發電機組將無法保有「依原證操作」的法定緩衝保障而被迫停機，嚴重衝擊供電穩定。另外，部分條文授權地方政府可要求直接加嚴排放標準或減少燃料使用量，甚至「禁止使用特定燃料」發電，代表未來只需單一地方政府的行政命令，就可讓牽動全國的重要電廠發電量受限，甚至被迫停止發電，影響層面不只單一縣市，對民生及產業發展都將造成巨大威脅。

請繼續往下閱讀...

台電持續透過環保調度、設備性能提升、以氣代煤等多元措施改善空污，近10年燃煤電廠空污排放量銳減逾4萬公噸，減幅達77%。台中電廠部分，台電已投入441億元全面升級空污防制設備，空污排放總量自2016年約3.84萬公噸，降至2025年約0.78萬公噸，空污減少80%；興達電廠4部燃煤機組則已全數轉為備用，既有燃氣機組斥資125億元進行核心組件翻新，氮氧化物排放量降低超過5成，整體空污減少92%。

台電強調，即便維持現行《空污法》的管理機制，台電也持續以最嚴謹的態度致力環保改善，多年來減空污成效顯著，可受公眾檢視。電力必須24小時持續提供，本次修法對供電穩定衝擊巨大且影響層面廣泛，台電尊重國會修法職權，並虛心接受各項建議，但仍懇請國會在本案後續審查時審慎考量供電衝擊，兼顧民生經濟及國家安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法