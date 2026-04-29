華安醫學子公司源華智醫再登兩大國際舞台 展現AI藥物研發實力

源華智醫將在兩大國際指標會議發表研究成果。圖右為華安董事長陳翰民、左為源華智醫總經理許銀雄。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕華安醫學（6657）今（29）日表示，全資子公司源華智醫（Repurgenesis）繼今年3月於NVIDIA GTC大會發表最新研發成果後，近期再度傳出捷報，已接獲兩大指標性國際生醫年度大會通知，將於5月分別發表研究成果。

5月先後登場的「International Conference of Drug Repurposing （iDR） 2026, 5/12-13」（國際藥物再利用大會）及「Bio-IT World Conference & Expo （BioIT） 2026, 5/19-21」（生物資訊技術世界大會），其中，iDR是全球老藥新用的指標會議；Bio-IT則是聚焦全球生技產業AI應用發展的代表性會議。

請繼續往下閱讀...

華安表示，源華智醫此次獲選參與，為台灣首家於這兩大國際會議發表成果的生技公司，更充分凸顯其AI藥物開發平台已獲國際專業領域的高度肯定，將大幅提升源華智醫的國際能見度。

源華智醫專注於AI驅動之藥物開發，成功打造整合結構資料、基因表現、及知識圖譜等多模態資訊的「智慧協奏（Intelligent Orchestrator）」藥物研發平台，建立自動化的藥物開發流程。該平台不僅能顯著提升候選藥物的篩選效率，大幅縮短藥物開發時程與成本，更推動藥物開發邁向「可預測、可管理」的工程化新模式。

源華智醫總經理許銀雄表示，繼GTC的首次亮相後，能再度於iDR及Bio-IT兩大國際會議獲選展示成果，是對源華智醫在AI藥物開發領域的極大肯定，也顯示自研「智慧協奏」平台技術已逐步與國際接軌。公司將持續精進平台預測的精準度，開發更多具潛力的藥物，並進一步強化智慧財產權（IP）布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法