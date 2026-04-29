鋼結構建材90％可回收 中龍鋼鐵邀淡江大橋、綠美圖團隊研討

鋼結構技術研討會與會貴賓合影，右6起為中龍鋼鐵董事長梁乃文、中龍總經理洪正雄等人。（業者提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕中龍鋼鐵舉辦鋼結構技術研討會，近120名鋼結構產業鏈領域專家與會，台中市土木技師公會理事長林育信，及新北淡江大橋、台中綠美圖施工設計團隊共商研討，結構協會秘書長彭朋畿強調，鋼結構建材90%可回收，完全因應全球減碳趨勢，也符合台灣缺工、少子及多地震現況市場需求。

鋼結構技術研討會今天（29日）在中龍鋼鐵廠區舉辦，台中市結構技師公會理事長許庭偉等產業鏈領域專家，超過80家公司機構與會，近120位業界人士中，有超過7成是結構技師與土木技師，共聚分享材料應用技術交流。

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鋼結構協會秘書長、中龍冶金技術處長彭朋畿表示，鋼結構建材90%可回收，完全符合全球減碳趨勢，建案代表包括台灣最高101大樓及淡江大橋，設計壽命120年跨越一個世紀，而台灣面臨缺工、少子及多地震現況，鋼結構絕對是未來建材使用趨勢。

研討會邀請交通部公路總局工程司李家順，與信業工程顧問副總經理王立邦，分享「新北淡江大橋」與「台中綠美圖」國內近期指標公共工程經驗，兩案都由獲國際頂尖普立茲克建築獎的建築大師設計。

中龍鋼鐵總經理洪正雄說，台灣地處環太平洋地震帶，建築結構物的耐震性能至關重要，施工需確保建物「小震不壞、中震可修、大震不倒」的結構安全理念。

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