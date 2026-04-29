外資熱錢落跑！新台幣連2黑 收31.557元

新台幣收31.557元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕外資熱錢落跑，台股今日下跌逾200點，新台幣兌美元匯率一度逼近31.6元價位，最後收在31.557元、貶3.9分，匯價連2黑，成交量略降至24.235億美元，靜待聯準會決策以及主席鮑爾任內最後一次主持會議談話與動向。

美伊談判陷入僵局，國際油價持續大漲，加上美股回檔連動，台股今日下跌218.23點，收在39303.5點，三大法人合計賣超475.13億元。其中，外資連續第三日賣超，今日賣超481.47億元。

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在外資熱錢落跑、美元走強下，新台幣匯價今早以31.53元開出，最低下探至31.593元，逼近31.6元。

觀察主要亞幣，除人民幣小漲0.08%外，根據央行統計，截至下午4點，日圓下跌0.09%、韓元重挫0.31%、台幣貶值0.12%、新幣亦貶值0.07%。

匯銀人士指出，外資雖然連續3日賣超並匯出，不過新台幣匯價仍持穩在31.5字頭，落在31.3元至31.7元區間內，尚未出現反轉訊號。目前市場聚焦聯準會決策，以及對中東局勢與通膨的最新評估，同時關注主席鮑爾任內最後一次會議談話以及動向。

若Fed立場偏鷹，美元可望續獲支撐，亞幣恐延續承壓格局。

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