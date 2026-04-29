標普維持台灣主權評等AA+ 地緣政治有壓力但不影響產業競爭力

國際信評機構標準普爾（S&P）29日發布最新報告，確認台灣長期主權信用評等維持「AA+」，展望為「穩定」。報告認為，台灣央行貨幣政策極具彈性，並肯定台灣央行貨幣管理健全（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕國際信評機構標準普爾（S&P）29日發布最新報告，確認台灣長期主權信用評等維持「AA+」，展望為「穩定」。S&P指出，儘管地緣政治緊張情勢持續，對台灣信用評等構成一定壓力，但尚不足以阻礙台灣具高度競爭力的製造業持續成長。

S&P表示，在能源危機及全球貿易前景充滿不確定性的經濟逆風下，台灣憑藉穩健的淨對外資產部位（robust net external asset position）、強健的財政體質（strong fiscal settings），以及高度彈性的貨幣政策（strong monetary flexibility），仍可支撐其主權信用評等。

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報告認為，台灣央行貨幣政策極具彈性，並肯定台灣央行貨幣管理健全（sound monetary management），即便國內金融體系流動性充裕，通膨率仍維持低檔且相對穩定，長期以來更處於亞洲國家中較低水準。

S&P指出，雖然國際能源價格上漲帶來壓力，但在國內需求溫和成長、政府持續推動燃料補貼及電價凍漲措施下，有助抑制通膨升溫，維持整體物價穩定。

此外，報告認為，新台幣匯率具相對彈性，且外匯市場交易運作順暢，有助於緩和外部衝擊對台灣經濟與金融市場帶來的波動。

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