她47歲就提早退休 如今喊超後悔悲揭「生活比上班時更慘」

英國一名婦人揭開提早退休的背後情況。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕英國一名婦人在47歲提早退休後，原本以為終於能迎來悠閒生活，卻意外陷入「比上班更忙」的現實。她的「退休生活」竟比上班還緊繃，每天被孫子、鄰居與各種臨時求助塞滿行程，忙得比上班還兇，她甚至坦言，現在反而更懷念過去可以請病假、整天放空的日子。

外媒報導，現年59歲的Emma Parsons Reid回顧人生表示，她在35歲時就已經離婚成為單親媽媽，當時靠著微薄的薪水，靠自己買下房子並在短時間還清房貸，在41歲那年達成無債一身輕。

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之後Emma Parsons Reid遇到了現在的丈夫，搬進他的房子住，她把自己的房子出租出去，這讓自己能更積極存錢，最後累積了超過12萬英鎊（約新台幣508萬元）的儲蓄。租金收入加上存款利息，讓她在47歲遭裁員時，決定提前退休。

當時她正面臨更年期初期，又即將迎來孫子誕生，加上精算後認為財務足以支撐生活，因此選擇離開職場，期待展開「悠閒午餐、旅行與陪伴家人」的退休人生。

然而，現實卻急轉直下。退休後，她每天早上7點就開始接送孫子、照顧家庭，幾乎成為主要照護者。隨後鄰居也陸續上門求助，從接送就醫、購物，到打掃房屋與日常照護，甚至疫情期間還幫忙剪髮，使她生活幾乎被各種臨時需求填滿。

她也曾擔任志工，但僅維持1個月便感到不堪負荷，因為親友與鄰居常臨時要求協助，使原本的安排頻繁被打亂。她無奈表示，只要具備時間、健康與交通工具，「退休人士就會變成隨時待命的人力」。

Emma Parsons Reid坦言，外界原本認為退休是享受生活，但對她而言，實際情況更像是「沒有薪水的全職工作」。雖然她認為自己在社區與家庭中扮演重要角色，也協助許多人減少孤獨，但仍感嘆退休生活與想像落差極大。

她也曾考慮重返職場，但認為年齡與科技變化已成障礙。儘管如此，她仍表示，最懷念的反而是過去上班時「可以請病假、什麼都不做的一天」，直言那種單純的空白時光，如今已成為奢侈。

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