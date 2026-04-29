風電3-3獎勵機制拍板「20+10+N」風場最長可運轉35年

能源署今召開「離岸風電區塊開發第三期選商機制及行政契約議題說明會議」。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部能源署今（29日）舉行風電3-3期選商機制與行政契約說明會。先前業者關切獎勵機制年限20+N恐與電業法10年展延權利衝突，歐洲商會、台灣離岸風電產業協會等都建議經濟部調整，對此能源署也說明，規劃是「20+10+N」，以利業者財務規劃，與電業法規定展延10年不衝突。

能源署副署長陳崇憲表示，選商要點公布後，仍有不少業者提出意見，主要聚焦在ESG10分計算、電業執照「20+N」與獎勵機制三大議題。也有業者提出，獲選容量與獎勵（擴充）容量應個別簽約。

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能源署今再次說明，ESG在地產業、經濟效益項目主要精神強調「在地」相關合作，合作形式及業別不限製造業、服務業、海事工程業、產業人才培育等內涵，採購與投資金額計分方式並未調整，維持200億元5分、300億元10分。

因3-3首度納入獎勵機制，業者提前完工併網、在地產業及經濟效益、能源韌性項目，可再獲至多5年延長售電年限獎勵，即「20+N」機制。但電業法有規定，20年電業執照期滿前得依電業法申請展延，一次至多10年，能源署說明，獎勵機制並不影響業者權利，設計上就是「20+10+N」，N最多5年，即風場最長可運轉35年。

業者反映獲選、擴充風場應分別簽約，能源署也調整，契約無論簽約或終止，都會分別處理，不過，履保金部分會連帶扣減。能源署考量，因為先有獲配容量，業者才可以選擇是否擴充，在選擇獎勵要擴充風場當下，「就有一定責任，要確保風場順利執行」，因此維持履保金連帶關係，當擴充容量保證金扣到零，才會扣減到獲配風場。

而彈性機制比照3-2，考量風場妥善規劃期程、調度大型施工船等資源因素，參考過去潛力場址及區塊開發執行經驗，納入一年彈性併網機制與獎勵機制。

行政契約中明訂ESG在地產業、經濟效益及能源韌性查核及罰則，業者認為違約責任過高，但經濟部仍將維持違約金上限為投資差額30%。官方解釋，希望業者選商時要務實考量，「真的可以做到才承諾，而承諾就要認真做到，不要過度承諾」，維持獲配風場履保金對擴充風場義務具擔保責任。

經濟部能源署表示，區塊開發第三期選商已規劃3.6GW容量分配，各界仍可於5月6日前以書面意見提供能源署，後續將綜整意見後辦理契約範本公告程序，盼選商評選出具開發履約能力優質業者，及藉由獎勵機制鼓勵開發商投入在地合作。

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