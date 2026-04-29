樂家從事多層次傳銷連踩2紅線 挨罰40萬

樂家人生國際事業有限公司挨罰。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會於今日委員會議通過，樂家人生國際事業有限公司從事多層次傳銷，卻未於開始營業前向公平會報備，違反《多層次傳銷管理法》第6條第1項規定，處30萬元。此外，樂家也沒有與傳銷商締結書面參加契約並交付契約正本，違反《多層次傳銷管理法》第13條第1項規定，加處10萬元，總計處40萬元罰鍰。

公平會表示，樂家於2023年12月開始實施獎金制度，直推獎是上線可因直接推薦下線購買商品，而獲得單層的獎金，至於平衡獎、見點獎、活躍獎、安置獎、培育獎、重消獎、全球分紅等則屬於多層級的獎金。

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樂家公司規劃獎金制度，並招攬民眾加入成為傳銷商，建立多層級組織，領取多層級獎金，符合《多層次傳銷管理法》所規範的多層次傳銷定義，但該公司未於開始實施前向公平會報備。

此外，樂家公司於2024年1月報備後招募傳銷商，但未與傳銷商締結書面參加契約並交付契約正本，則違反《多層次傳銷管理法》第13條第1項規定。

公平會提醒，事業在開始從事多層次傳銷行為前，應檢具載明法定事項的文件、資料向該會報備，並須依法與傳銷商締結書面參加契約，切勿以身試法。

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