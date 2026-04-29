北車商場招標微風要求剔除甄委范雪梅評分 台鐵公司回應了

台北車站商場招標案爆爭議。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕微風廣場在台北車站商場經營權競標以一分之差飲恨，微風廣場今天下午表示，甄審委員名單中寰宇國際財務顧問公司總經理范雪梅與新光人壽之間，存在顯著的經濟與業務往來關係，依據現行法規與利益迴避原則，應利益迴避的委員范雪梅分數不應被計入；對此，台鐵公司回應，在此案過程中均踐行相關廉政告知事項。

台鐵公司昨天公告台北車站商場經營權開標結果，新光三越拿下經營權，險勝現任經營者微風廣場，不過，該案原定4月底公布結果，不料日前不僅提前洩露8家投標名單，得標結果更提前外流，甚至傳出有甄審委員與新光人壽之間，存在顯著的經濟與業務往來關係。

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微風廣場今天下午召開記者會對外說明，副總經理高銘頂表示，並非要爭輸贏，本案採序位法評定，最終排名結果僅有「一分之差」，任何一位甄審委員的評分偏差，都將直接改寫最終勝負。

高銘頂表示，據資料顯示，甄審委員名單中寰宇國際財務顧問公司總經理范雪梅與新光人壽之間，存在顯著的經濟與業務往來關係，新光三越透過金控體系對新光人壽具備實質影響力，甄審委員范雪梅卻常為新光人壽提供顧問服務，依據現行法規與利益迴避原則；微風廣場並沒有要推翻此案，也不要求全部重來，應利益迴避的委員范雪梅分數不應被計入，改以其他委員評分重新排序與計算，相信重新計算後，有信心微風廣場成最優申請人。

對此，台鐵公司回應，在會議前均已充分告知甄審委員有關「民間參與公共建設甄審委員會委員須知」第6條，應即迴避事項的規定，委員也已確認知悉，台鐵公司於此案過程中均踐行相關廉政告知事項。同時，針對評選結果疑似提早被外界掌握一事，公司已啟動內部調查。

另有關微風公司對甄審委員提出疑義部分，台鐵公司表示，可依促參法第47條規定於今天（29日）起30日內提出異議。

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