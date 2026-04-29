明基材旗下碩晨攻半導體耗材有成 打入記憶體大廠供應鏈

明基材旗下子公司碩晨廣源廠落成，圖為明基材董事長陳建志（右）與碩晨總經理徐陳平。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕明基材料（8215）旗下子公司碩晨近年積極布局半導體耗材市場，專為半導體晶圓清洗設計的高階PVA空氣發泡刷輪已成功打入國內記憶體大廠供應鏈，並送樣給國內晶圓代工大廠，預計今年開始出貨、明年首季放量，同時碩晨在胰島素枕流眠也打入全球第三大供應商，今年將會有爆發性成長，也將帶動碩晨在今年開始獲利。

碩晨為全球前五大高分子PVA（聚乙烯醇）高階空氣發泡技術領航者，擁有「超潔淨」與「PVA空氣發泡」兩項核心技術。明基材於2022年投資，目前握有碩晨51%股權，為最大股東，後市並有IPO規劃。

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碩晨近年將原本應用於醫療耗材的材料能力延伸至半導體領域，目前鎖定CMP製程後清洗環節所需刷輪（Brush Roller）。碩晨總經理徐陳平指出，相較傳統澱粉發泡材料，碩成PVA空氣發泡材料具備孔洞100%連通、高潔淨度與低微粒殘留特性，可有效提升晶圓清洗效率、降低particle殘留，並兼具節水與延長耗材壽命優勢。

陳建志表示，目前空氣發泡刷輪已成功切入台灣記憶體原廠供應鏈，隨客戶驗證進度推進，預期後續將逐步拓展至更多製程層別與海外廠區。除了記憶體客戶外，也送樣給國內主要晶圓代工廠。

陳建志說，半導體業務仍處起步階段，但下半年起出貨將明顯放量，明年對營收將有顯著貢獻，有機會佔營收比重雙位數，除了清洗刷輪外，還有切割膠已經小量出貨，在矽光子所需的光纖接著膠也已經對幾大客戶送樣，希望在2027年陸續也都能開花結果。

除了半導體外，醫療耗材仍是碩晨現階段主要營收來源。碩晨在醫材市場耕耘逾十年，在眼科與耳鼻喉科PVA吸棉產品已建立穩固市場地位，全球市占率均超過10%，並取得多項國際醫療認證。

此外，碩晨亦積極布局高附加價值醫材應用，包括負壓傷口治療敷料及糖尿病相關產品。其中，應用於人工胰臟系統的胰島素引流材料，已打入全球前三大供應商，碩晨過去幾年營收複合成長率為25％，今年在胰島素引流材料出貨大幅增長下，預估今年營收將有4成以上成長，可達2億元水準。

目前碩晨醫材生產基地主要在竹南科學園區，今年甫落成的廣源廠則以半導體材料為主，初期投資6億元，含土地、廠房以及一條刷輪生產線。

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