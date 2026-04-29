Gogoro攜手全聯 首創「換電拿補給金」

Gogoro 與全台最大超市全聯福利中心深化策略夥伴關係，首度推出「換電拿補給金」服務。（gogoro提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕Gogoro 與全台最大超市全聯福利中心深化策略夥伴關係，首度推出「換電拿補給金」服務。

Gogoro 認為，換電站的布點策略已超越單純的覆蓋率，隨著換電站的密度提升，車主們生活動線的深度滲透已逐漸成為品牌關注的重點。

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近年也持續依據車主騎乘路徑與生活需求，優化能源網路佈局與 App 數位服務。

不同於燃油車需特意繞道加油，Gogoro 透過與全聯福利中心的高度結盟，成功將換電行為納入車主日常採買動線。

目前全台每5間全聯門市即設有1座 GoStation，是Gogoro能源網路最大的超市通路合作夥伴。

根據大數據顯示，全台每週於全聯完成換電的車主高達 10 萬人，且換電高峰與超市採買熱門時段（7:00-8:00、17:00-20:00）形成極高的動線重疊率。

這種換電即採買的行為慣性，成為推動能源網路生活化的重要基礎。此次雙方首度跨界推出「換電即送補給金」服務，4月22日起至5月3日，Gogoro 車主透過 App 參與任務，於全台全聯福利中心設置的 GoStation 累計換電達7天，即可獲得100全聯電子禮卡獎勵。

Gogoro 也鎖定全聯百萬消費族群，將觸角從既有的能源補給精準延伸至購車市場，為全聯福利卡友獨家推出重磅回饋。

即日起至5月21日，全聯福利卡友於全聯福利中心或全電商購買指定 Gogoro 電動機車，不僅享有5萬點福利點回饋（等值5000），透過全電商平台以 PX Pay 結帳再加碼送1000購物金（以1萬點福利點回饋，限前100名）。

Gogoro 希望透過此次與全聯合作創造雙向影響力，進一步擴大電動運具普及。

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