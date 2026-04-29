台光電：連續5季單季賺逾1個股本 首季EPS達14.9元

台光電獲利表現優異，連續五季每季賺逾一個股本。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）公布第一季財報，受惠於AI高階材料強勁需求，產能滿載，單季營收達330.6億元，再創單季新高，季增32.8%，年增52.5%，稅後淨利53.4億元，創單季新高，季增42.8%，年增54%。每股盈餘14.9元，連續五季每季賺逾一個股本，展現強勁獲利實力。

展望未來，台光電對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、通用伺服器、交換器、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，預期今年仍將延續「全產全銷」的態勢。台光電指出，公司競爭優勢主要展現在以下五個面向，首先是技術能力：台光電長期深耕高階CCL領域，技術能力領先，現為全球主要AI 伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。在M8與M9等級的高階CCL材料上，領先同業取得客戶認證及量產；在產能規模方面，台光電 去年已完成中國黃石/中山及馬來西亞檳城廠的擴充。公司已啟動未來兩年擴產計畫，於台灣、中國、馬來西亞再擴充產線，預計116年底總產能將達945萬張。

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就原物料掌握方面，因技術及產能的優勢協助台光電鞏固原物料來源，不論是銅箔或玻纖布，均可自上游取得長期穩定的供應量。

另在全球管道上，台光電的地緣布局亦展現策略眼光，不但在東南亞有完整生產基地，更有全球銷售管道，是亞洲CCL供應商中唯一在美國設有生產與銷售基地的公司，保有靈活調整、迅速應對的營運韌性。 此外，以資金來看，隨著營收與獲利穩步成長，台光電累積了充裕的營運資金來支應積極的產能擴充、穩定的配息、及提前布局下一世代產品的開發。 市場對於高速運算基礎設施的需求加速成長，台光電憑藉技術實力、產能規模、原物料掌控、全球銷售通路及資金等五大優勢，將持續推升營運規模，再創歷史新高。

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