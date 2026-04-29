光寶科毛利率逐季增溫 800伏特AI新品第4季量產

光寶科總經理邱森彬預期毛利率自第二季起將隨產品組合改善回升。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕光寶科（2301）受惠人工智慧（AI）伺服器與電能管理需求強勁，看好第二季營運優於首季，隨著高附加價值產品比重持續提升，毛利率可望逐季增溫。總經理邱森彬說，今年第一季因一次性存貨跌價損提列影響，毛利率降至21.78%，為全年低點，若排除此因素，毛利率可達22.8%，預期自第二季起隨產品組合改善回升。

光寶科今日召開2026年第一季法說會，單季稅後淨利37.8 億元，寫近5年同期新高，每股盈餘（EPS）1.66，年增10%。邱森彬表示，第二季主要成長動能來自雲端大廠需求持續強勁，以及新一代GPU平台帶動AI電能管理系統需求增加，包括33KW Power Shelf、8.5KW電源供應器（PSU）、備援電池模組（BBU）與低軌衛星電源產品出貨同步成長，營收與獲利有機會優於第一季。

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產品布局方面，光寶科多項AI高功率新品將於今年陸續放量。其中，110KW Power Shelf預計6月開始量產，機櫃內液冷分配裝置（In-Rack CDU）第二季少量出貨；此外，與特定雲端客戶合作開發、單櫃功率超過1.5MW的800伏特直流電（800V DC）Power Rack，預計第三季完成驗證，第四季量產機會高，2.5KW直流轉換模組（DCDC Power Brick）也即將量產。

邱森彬強調，集團旗下AI業績今年30%的占比目標維持不變，這三成當中又有約90%貢獻來自電源與儲能產品，少部分來自液冷與Power Rack。隨著客戶規格由400V DC升級至800V DC，公司也同步推進高壓直流電（HVDC）布局，擴大從850V到50V再到22V的產品線。

因應AI基礎建設需求成長，光寶科董事會通過美國投資案9.19億美元（約新台幣289.88億元），將用於土地、廠房及設備投資，擴充AI基礎建設能源產品產能；另也通過越南子公司增資1.49億美元（約新台幣47億元），用於營運成長與產能擴充，今年整體資本支出預估約130億元，不含美國新投資案。

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