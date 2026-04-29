金價動盪更搶手！狂掃244噸只是開始 各國央行「最新動向」曝光了

世界黃金協會發布最新報告，今年第一季各國央行持續加碼黃金，購金量創逾一年新高。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕今年第一季黃金市場大幅震盪，但市場買盤不但沒有退場，反而越跌越買。根據世界黃金協會最新報告顯示，2026年第一季全球央行淨購金達244噸，高於上一季的208噸，創逾一年新高，包括波蘭、烏茲別克與中國是最主要的買家。

報告指出，金價先前一度衝上5000美元高位，隨後在3月明顯回檔，反成了等待進場的央行們的加碼機會，這也凸顯黃金在地緣政治升溫、金融市場波動加劇下，仍是官方儲備資產中的重要避險工具。

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世界黃金協會指出，第一季全球黃金總需求，包括場外交易在內共達1231噸、年增2%；但若以金額計算，需求總值大幅攀升至1930億美元（約新台幣6兆元），較去年同期暴增74%，創下歷史新高。

分析師指出，投資需求成為本季黃金市場最關鍵的推力。今年第一季全球金條與金幣需求年增42%、達474噸。其中，中國市場表現最強，金條與金幣需求較去年同期激增67%、達207噸，創下單季歷史新高。

至於印度、韓國、日本等亞洲市場也同步升溫，美國與歐洲的金幣需求則分別年增14%與50%，顯示黃金避險需求已從亞洲擴散至全球主要市場。

黃金ETF同樣吸金。第一季全球實物黃金ETF淨流入62噸，其中亞洲投資人買盤最強，單季增加84噸；歐美市場則在3月出現小幅流出，抵銷年初部分強勁流入。中國黃金ETF更是本季焦點，單季淨流入達586億元人民幣（約新台幣2706億元），刷新歷史紀錄。

數據顯示，受資金流入與金價上漲雙重推動，中國黃金ETF資產管理規模成長26%、達3040億元人民幣（約新台幣1.4兆元）；持倉量增加50噸至298噸，創下季度新高。

中國央行今年第一季增持黃金7噸，是連續第6個季度增持黃金，將官方黃金儲備推升至2313噸，約占外匯存底總額9%，從操作節奏來看，央行似乎也有戰術性擇時：1月與2月金價大漲時，每月增持約1噸；3月金價回檔時，單月大幅增持5噸，創2025年2月以來最大單月增幅。

世界黃金協會指出，央行持續購金反映的是更深層的外匯儲備多元化需求。在全球地緣政治、貿易摩擦與金融市場不確定性升高下，黃金作為不依賴單一國家信用的戰略儲備資產，重要性正在上升。

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