創辦人遭起訴 三地集團重申：經營團隊已重整、各公司正常運作

三地集團前董座鍾嘉村（中）涉案被調查，持有公司股票的友人上演「大逃殺」被檢方查出違反證交法起訴。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕三地集團創辦人鍾嘉村涉操縱股價，遭檢方起訴，三地集團今（29）日正式發出聲明表示，集團已於2025年底全面啟動「專業化治理重組計畫」，旗下各公司全面導入專業經理人制度，針對三地集團創辦人及相關人士涉及司法案件，三地集團強調，相關案件與集團營運、財務及決策體系均無關聯，對集團及旗下各公司財務、業務營運皆無重大影響，目前各事業體皆維持正常運作，並持續依既定營運目標穩健推進。

三地集團表示，面對全球產業競爭環境快速變化，以及企業永續治理標準日益提升，集團積極推動組織轉型，並於2025年底正式完成經營團隊重整與權責分工制度優化，全面交棒由鍾育霖擔任集團董事長，統籌集團整體營運發展方向，同時由李建賢擔任集團策略長，負責集團整體中長期發展規劃、資源整合與策略布局，藉由更明確的專業分工制度，提升集團整體治理效率與市場競爭力。

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三地集團強調，未來將持續以「專業治理、透明制度、長期價值」作為集團核心發展基礎，旗下各子公司將依循公司治理規範獨立運作，並透過制度化管理、透明化決策與專業分工，持續提升各事業體長期競爭優勢與組織韌性。

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