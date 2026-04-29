這國部長不忍中國了！砲轟自貿協定比沒簽署的國家還糟糕

外媒報導，中國與中美洲國家的自由貿易協定的歷史，是一部令人失望、糟糕的協議、中國產品大量湧入造成該地區國家產品採購慘淡的歷史。哥斯大黎加外貿部長曼努埃爾·托瓦爾也公開抨擊中國。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中美洲媒體Centroamerica360報導，中國與中美洲國家之間的自由貿易協定的歷史，是一部令人失望、糟糕的協議、中國產品大量湧入造成該地區國家產品採購慘淡的歷史。

哥斯大黎加外貿部長曼努埃爾·托瓦爾（Manuel Tovar）對這​​種關係做出了最恰當的評價，他說：「的確，我對與中國的貿易和投資關係並不滿意。中國是世界第二大經濟體，但我認為，這種關係遠未達到應有的水平。」

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托瓦爾在接受《民族報》（La Nación）的專訪時，談到了與中國的自由貿易協定。該協定將於8月15日迎來簽署15週年紀念。托瓦爾抱怨：「中國跨國公司在哥斯大黎加僅提供290個就業機會」這位官員指出，這一數字遠低於日本（6000個）和印度（2500個）等國投資所創造的就業崗位，而哥斯大黎加與這些國家並未簽署自由貿易協定。

托瓦爾將與中國的自由貿易協定的結果與自2009年起生效的多明尼加共和國-中美洲-美國自由貿易協定（DR-CAFTA）進行比較。過去兩年，哥斯大黎加一直保持對美國的貿易順差，這意味著其出口額大於進口額。

托瓦爾也質疑進入中國市場的困難，他說：「進入中國市場成本很高。衛生和植物檢疫規程非常複雜，難以遵守。近幾個月來，我們一直在進行磋商，以簡化這些流程，並且發現中國方面也展現出向中國出口我們尚未進入該市場的動植物產品的誠意。我希望這一進展能夠繼續下去。」

托瓦爾曾多次抱怨與中國的貿易關係。不到一周前，他在新加坡接受彭博新聞採訪時表示：我們對中國出口的行為或流量感到不滿。

根據哥斯大黎加中央銀行（BCCR）的數據，2025年來自中國的外國直接投資僅500萬美元，而來自25個以上國家的淨外國直接投資總額為51.218億美元。其中，50.7%的淨外國直接投資來自美國。

這種幻滅感並非哥斯大黎加獨有。鄰國尼加拉瓜也飽受痛苦。根據尼加拉瓜中央銀行的數據，2025年尼加拉瓜對中國出口額為8110萬美元，從中國進口額為18.93億美元。這意味著貿易逆差為18.12億美元。

一年前，情況也大同小異。尼加拉瓜對中國出口額為6130萬美元，但進口額高達14.36億美元，貿易逆差達13.75億美元。也就是說，中國從尼加拉瓜出口的商品是其進口額的23倍。

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