搶攻全球電梯龍頭 通力併TKE最快2027年Q2完成

通力台灣董事總經理劉繼然。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕全球電梯大廠通力電梯（KONE Corporation）與TKE（TK Elevator）29日共同宣布，通力已與 Advent 和 Cinven 領導的財團達成協議，將以現金與股票交易方式進行合併。此項交易將 TKE 的企業價值估算為294億歐元，最快於2027年第二季完成合併。

通力指出，兩家公司在全球市場具高度競爭力，且在地理布局與創新平台上互補性強。合併後的新集團將擁有更均衡的全球版圖，並強化電梯保養維修（Service）與汰舊換新（Modernization）能力，同時投入更多資源加速數位化服務與新一代解決方案開發。

請繼續往下閱讀...

依最近一個會計年度估算，合併後集團年銷售額約205億歐元，其中約65%來自維保與汰舊換新業務，全球受託維護電梯數量約320萬台，並預期每年可產生約7億歐元的綜合效益。通力強調，整併後將更有能力回應市場對安全、永續及數據驅動之城市垂直運輸解決方案的需求成長。

人事布局方面，合併後集團將由現任通力總裁兼執行長Philippe Delorme領軍，Ilkka Hara續任財務長，董事會主席Antti Herlin亦將留任，以確保長期策略延續。Philippe Delorme指出，此次合併將奠定更具創新力的企業基礎，透過整合雙方專業與資源，打造更強大且多元的全球團隊，加速向服務與現代化改造轉型，並提升整體營運韌性。

不過，通力補充，交易仍須取得相關監管機構及股東會核准，預計最快於2027年第二季完成。市場分析，通力在全球約排名第三，併購第四的TKE後，市場重新洗牌，可望超越Otis、Schindler，搶下全球電梯龍頭寶座。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法