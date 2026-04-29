世界第4大「糖出口國」輸往台灣成長超過100％ 也來台晶片取經

根據最近的雙邊貿易數據顯示，過去五年瓜地馬拉對台灣的糖出口顯著增長，銷售額在此期間翻倍成長。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據最近的雙邊貿易數據顯示，過去五年瓜地馬拉對台灣的糖出口顯著增長，銷售額在此期間翻倍成長。瓜地馬拉是全球糖業的重要參與者，名列世界第四大糖出口國及拉丁美洲第二大糖出口國，預計2025年出口額將超過8.19億美元（約佔全國出口總額的7.3%）。主要出口目的地包括美國、台灣和加拿大。

2020年至2025年間，台灣從瓜地馬拉進口的商品金額從5054萬美元增至1.0367億美元，增幅超過100%。這項業績鞏固台灣作為瓜地馬拉糖業主要貿易夥伴之一的地位，使其成為瓜地馬拉糖業的第三大買家。

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同時，瓜地馬拉正在鞏固其作為台灣市場主要糖供應國的地位，加強其在亞洲的影響力，並使其出口目的地多元化。這種活力擴大了兩國之間的貿易機會，並加強了兩國之間的經濟合作。

此外，這項貿易也有助於促進瓜地馬拉的生產發展，尤其是在農業部門，農業是瓜地馬拉經濟的支柱產業之一。

兩國關係的加強也建立在合作協議和互信的基礎上，促進了瓜地馬拉產品的市場准入和推廣。在此背景下，台灣將繼續致力於支持瓜地馬拉的經濟成長，並推動鼓勵投資和發展的各項措施。

此外，台瓜建交已經92年，瓜地馬拉財政部長曼高斯（Jonathan Kiril Thomas Menkos Zeissig）睽違21年率團於4月27日至5月1日訪台，曼高斯表示，期盼此行借鏡學習台灣公部門與科技產業，共促「晶片發展路徑」，開展兩國合作。

曼高斯也重申台瓜邦誼穩固友好，肯定台灣長期對瓜國諸多貢獻，堅信雙方在民主、自由及和平的共同價值基礎上，攜手促進區域經貿繁榮，共創互利雙贏新局。

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